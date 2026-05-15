Es oficial, Colombia se enfrenta a uno de los síntomas del cambio climático: la variabilidad climática. Este año, el país se ha enfrentado a un clima que es cada vez más impredecible y, sobre todo, extremo. Así lo confirmaron las autoridades ambientales durante una rueda de prensa en la mañana de este viernes 15 de mayo, en la que, además, confirmaron que las condiciones del fenómeno de ‘El Niño’ empezaría antes de lo previsto.

Lea más: “Hay que cuidar los embalses, que son las reservas de energía”: gremios frente a la amenaza de El Niño

Desde Bogotá, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) anunciaron que las probabilidades de instauración de condiciones tipo El Niño para el trimestre mayo-junio-julio aumentaron del 62 % al 82 %, y podrían alcanzar un 96 % hacia finales del año, con una intensidad prevista entre fuerte y muy fuerte.

Cabe recordar que durante los últimos días, la región Caribe e Insular presentaron calentamientos acelerados y condiciones asociadas a olas de calor, caracterizadas por aumentos sostenidos de la temperatura máxima por encima del promedio histórico.

Explicaron que el océano Pacífico tropical continúa bajo una condición ENOS-neutral; sin embargo, se evidencian señales oceánicas y atmosféricas asociadas a una transición hacia El Niño, entre ellas el aumento de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4, el incremento del contenido de calor subsuperficial y el debilitamiento de los vientos alisios.

Ver más: Falla técnica en un motor provocó emergencia en un vuelo de Wingo que cubría la ruta Bucaramanga-Barranquilla

“Esta situación compleja evidencia que estamos ante un escenario de variabilidad climática, donde la intensidad de los fenómenos y la severidad de sus impactos son mayores. Ello nos obliga a una permanente articulación interinstitucional multiescalar, y a comprometernos con acciones preventivas que permitan una mejor preparación y mitigación de mayores impactos”, aseguró la ministra (e) de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres.

Por su parte, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, afirmó: “El Ideam advirtió que desde marzo de 2026 se registra una disminución sostenida de las precipitaciones frente a los promedios climatológicos en varias regiones del país, situación que podría intensificarse durante los próximos meses”.

Por otra parte, las entidades señalaron que las lluvias por debajo de lo normal registradas durante los últimos meses podrían favorecer que el eventual desarrollo de El Niño ocurra en un contexto ya deficitario. Esta situación coincidiría además con la segunda temporada de menos lluvias del año, entre junio y septiembre, especialmente en regiones Andina y Caribe, lo que podría intensificar las presiones sobre la disponibilidad hídrica del país.

Lea también: Jaime Mesa Buitrago, nuevo agente interventor de Air-e: se convierte en el quinto en asumir el cargo

De esta manera, desde la Ungrd hicieron un llamado a las alcaldías para que adopten las medidas preventivas necesarias frente a este fenómeno que viene con intensidad.

“El llamado es a adoptar medidas desde ahora, activar los planes de contingencia y estar preparados ante sequías, posible desabastecimiento hídrico y presión sobre el sistema energético, particularmente hacia finales del año. Es indispensable ahorrar agua y energía e identificar las zonas con mayor riesgo de incendios forestales”, agregó Carlos Carrillo, director de la Ungrd.

Aumentos de temperatura máxima en mayo

En las últimas semanas, se presentaron aumentos sostenidos de la temperatura por encima del promedio histórico. Entre los casos más representativos se encuentran Valledupar, que alcanzó 38.4 °C con una anomalía de +4.2 °C frente a su promedio histórico; Santa Marta, con 37.2 °C (+4.0 °C); y San Andrés Islas, que alcanzó 33.7 °C y superó su récord histórico de temperatura máxima.

Además: Avanzan trámites para construcción de nuevo Comando de Policía en Soledad y Malambo

Asimismo, en la región Andina se registraron variaciones importantes de temperatura, especialmente en zonas de valle y sectores de menor altitud. Barrancabermeja presentó una anomalía de +4.4 °C respecto a sus valores históricos, mientras que Medellín y Bogotá registraron incrementos sostenidos de temperatura durante varios días consecutivos.

Por su parte, en regiones como la Pacífica y la Orinoquía también se evidenciaron aumentos persistentes de temperatura. Quibdó alcanzó 34.4 °C, con una diferencia de +3.3 °C frente a su promedio histórico, mientras que municipios como Yopal y Puerto Carreño registraron anomalías cercanas a +4 °C.

Pronóstico a corto plazo

De acuerdo con el análisis de corto plazo y la predicción climática del Ideam para mayo de 2026, se prevé una mayor recurrencia de días secos y lluvias por debajo de los valores normales en amplios sectores del país, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.

De interés: ‘Noches de Centro’ regresan a la plaza San Nicolás este fin de semana

Asimismo, se estima que las temperaturas continúen por encima de los promedios históricos, particularmente en las regiones Caribe, Insular, Orinoquía y en los valles interandinos.