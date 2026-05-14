La ola de calor en Barranquilla y en otros territorios del Caribe aún no da tregua. Además de obligar a los ciudadanos a mantenerse más hidratados, no exponerse prolongadamente al sol y buscar espacios frescos, las altas temperaturas han aumentado los casos de incendios eléctricos en los hogares del Distrito, así como en comercios.

Así lo confirmó el comandante de Bomberos de Barranquilla, Edwin Pacheco, en conversación con esta casa editorial. De acuerdo con el encargado, esto estaría sucediendo por la sobrecarga de líneas eléctricas.

"Se nos han disparado los incendios de todo tipo, especialmente los incendios eléctricos. Esto por los recalentamientos que hay al momento de que existe demasiado electrodoméstico cargado en una sola línea de energía. Eso aumenta la temperatura del cable”, detalló.

El comandante detalló que uno de los casos más preocupantes han sido la bodega incinerada en Malambo y el restaurante Bello Santander, ubicado en el norte de la ciudad. Pese a que se desconocen aún los motivos, indicó que una de las hipótesis es que estos acontecimientos obedecieron al intenso calor de los últimos días.

“Son hipótesis iniciales que en estos momentos están en materia de investigación. Pero hay bastante calor en la ciudad, y eso genera un riesgo y los bomberos tenemos que estar preparados para eso”, sostuvo.

Precauciones

De esta forma, recomendó no dejar conectados los electrodomésticos que no se estén utilizando; no hacer quemas de basura, y estar bastantes refrescados y protegidos del calor.

“Por otro lado, afortunadamente dentro de los accidentes que hemos tenido, gracias a Dios, no hemos tenido reportes de personas heridas. Solamente daños materiales”, puntualizó.

Altas sensaciones térmicas en los próximos días

La Dirección General Marítima (Dimar) informó que el Caribe colombiano está atravesando una fase persistente de tiempo seco que corresponde a diversos factores atmosféricos que limitan significativamente la formación de precipitaciones en la región.

Entre las condiciones predominantes se destaca una marcada disminución del vapor de agua en la atmósfera lo que dificulta la formación de nubes asociadas a lluvias y tormentas.

Como consecuencia de estas condiciones meteorológicas, la Dimar prevé un incremento significativo en la sensación térmica durante los próximos días, especialmente en zonas costeras y urbanas del litoral Caribe.