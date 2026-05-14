Barranquilla sigue impulsando el acceso a la educación superior. A través de la estrategia Universidad al barrio, la Alcaldía Distrital, en alianza con la IUB, dio la bienvenida a 3.311 nuevos estudiantes admitidos para este segundo semestre del año.

Durante la jornada de inducción, que se llevó a cabo este jueves en el Palacio de Combates Sugar Baby Rojas, el alcalde Alejandro Char mencionó que esta es una oportunidad que tienen los jóvenes barranquilleros que antes no tenían en los colegios públicos.

“Ustedes son producto de una nueva Barranquilla, una Barranquilla en la que hace 18 años ni siquiera los colegios públicos servían, había 60.000 niños sin aulas de clase, pero miren todo lo que está pasando en Barranquilla y quizás ustedes le preguntan a sus papás o sus hermanos mayores si tuvieron la oportunidad de ir a una universidad y no, hoy ustedes tienen esa oportunidad”, declaró.

Fue enfático en que “tienen que darle con todo al estudio, con alegría, con entusiasmo, porque el presente y el futuro de Colombia está en las manos de ustedes. Aprovechen esta IUB que hace unos años tenía 2.000 estudiantes y este año tiene 24.000 estudiantes, porque hoy los colegios son universidad, porque hoy la Alcaldía de Barranquilla y la IUB somos una sola familia”.

El mandatario también mencionó: “Nosotros no vamos a permitir que los jóvenes de Barranquilla estén de la mano de las bandas criminales, los queremos con un libro de la mano haciendo sueños realidad, logrando los propósitos de ustedes y los propósitos de su familia”.

De esta manera, el rector de la Institución Universitaria de Barranquilla, Arcesio Castro Agudelo, resaltó el crecimiento institucional y el compromiso de seguir ampliando la cobertura con calidad:

“Cada nuevo estudiante que llega a la IUB representa un sueño que comienza a construirse. Nos llena de orgullo seguir creciendo y consolidarnos como una universidad cercana a la gente, con programas pertinentes, gratuitos y con altos estándares de calidad. Hoy la educación está llegando a donde antes parecía imposible”, dijo.

De esta manera, los jóvenes de la IUB tendrán la oportunidad de cursar programas técnicos, tecnológicos y profesionales sin costo, en instituciones educativas oficiales cercanas a sus comunidades, facilitando así el acceso y permanencia en la educación superior.

De la cifra total, alrededor de 1.097 jóvenes se unirán a la vida universitaria a través de la IUB al Barrio, con lo cual se alcanzan más de 4.574 estudiantes en la estregia durante el 2026.

Estos recién ingresados conocieron sobre los servicios académicos, bienestar institucional, política de gratuidad, tecnologías de la información, biblioteca, centro de idiomas y actividades culturales y deportivas, fortaleciendo así su proceso de adaptación y su sentido de pertenencia con la universidad pública de la ciudad

Actualmente 16 instituciones educativas distritales de las 5 localidades de Barranquilla funcionan como sedes alternas de la IUB en jornadas de tarde y noche, permitiendo que más barranquilleros puedan estudiar sin necesidad de desplazarse largas distancias.

Fortalecer la educación

El impacto que ha tenido la iniciativa Universidad al Barrio en la transformación de vidas y en la consolidación de una Barranquilla se ve representado en mayores oportunidades para los jóvenes. Según la secretaria distrital de Educación, Paola Amar, se visiona un futuro profesional a todos los jóvenes de la ciudad.

“Bajo el liderazgo de nuestro alcalde, Alejandro Char, seguimos llevando educación superior de calidad a cada rincón de Barranquilla. Con IUB Al Barrio acercamos más oportunidades a nuestros jóvenes, permitiéndoles construir su proyecto de vida y avanzar hacia un futuro profesional con acceso gratuito y formación pertinente para las necesidades de la ciudad”, expresó la funcionaria.

Por su parte, uno de los estudiantes admitidos manifestó su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa académica. “Es una gran oportunidad para muchos jóvenes que soñamos con ser profesionales. Poder estudiar cerca de nuestros hogares y acceder a educación de calidad nos motiva a seguir adelante y cumplir nuestras metas”.

Así las cosas, la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) ofrece 32 programas de pregrado y 12 programas de posgrado, además de avanzar en procesos de acreditación de alta calidad en programas estratégicos como Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Inteligencia de Negocios, Administración de Negocios Internacionales y Licenciatura en Educación Infantil. Y seis programas nuevos como Ingeniería de Software, Administración Logística, Física computacional, Estadística y Administración Turística y Hotelera.