La producción ejecutiva ocupa hoy en día un lugar central en la industria audiovisual. Más allá de la administración de recursos y la gestión presupuestal, el productor o la productora ejecutiva ejerce un liderazgo integral que articula la visión creativa del proyecto con su viabilidad económica, los marcos legales, las condiciones laborales, las estrategias de mercado y las rutas de circulación, tanto en contextos locales como internacionales.

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En este contexto, Lab Macondo 2026 propone una formación avanzada en producción ejecutiva que integra herramientas de análisis narrativo, comprensión de públicos, diseño de audiencias y estrategias de posicionamiento. Estos elementos no se abordan como fases finales, sino como componentes que inciden desde el inicio en la toma de decisiones.

El laboratorio parte de reconocer que los desafíos del sector se desarrollan en un ecosistema amplio, donde conviven y compiten diversos jugadores, redes, mercados internacionales y modelos híbridos.

En respuesta a este panorama, Lab Macondo 2026 adopta un enfoque transversal que articula el análisis, el estudio y la reflexión sobre festivales, mercados, plataformas y rutas alternativas. Desde una perspectiva ejecutiva, entiende la circulación como parte estructural del diseño del proyecto y no como una etapa posterior. Inscripción aquí.

Tres ediciones fortaleciendo a los profesionales emergentes

En 2024, el Laboratorio de Adaptación Literaria logró reunir a 20 creadoras, entre guionistas, escritoras, cineastas y directoras de Colombia, quienes enriquecieron sus conocimientos en la adaptación literaria a formatos audiovisuales, con sus propios proyectos de ficción y series, y la ayuda de asesorías grupales y personales con tutores nacionales e internacionales.

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En 2025, en Lab Macondo - Diseño de Producción y Lab Macondo Expandido, logramos conectar en su primera fase a 20 talentos de la industria del cine y el audiovisual para converger y dar espacio a universos visuales que nacen de esta especialidad.

Con ellos y 29 talentos más en la segunda fase, se trabajó en la importancia de la investigación y articulación con diversas industrias y comunidades, como motor para el desarrollo económico y la creación de oportunidades en el país y un selecto grupo de participantes, apoyaron la realización de la escenografía de la ceremonia de los XIII Premios Macondo.