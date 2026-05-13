El universo de ‘El padrino’ regresará en otoño de 2027 con una nueva novela titulada ‘Connie’, centrada en la hija del mafioso Don Vito Corleone y que se presenta, por primera vez, desde una perspectiva femenina.

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La obra, autorizada por el patrimonio literario de Mario Puzo, autor de la novela original que Francis Ford Coppola llevó al cine en 1972, estará a cargo de la escritora estadounidense de origen italiano Adriana Trigiani, según recoge hoy la revista People.

Se trata del sexto libro de la saga y el tercero aprobado por los responsables del legado de Puzo tras su muerte. A esta lista hay que sumar la precuela ‘The Family Corleone’, publicada dentro de la franquicia pero que no continúa de forma directa el universo de la icónica familia italoamericana.

‘Connie’, que será editada por Random House, recoge la revista, estará centrada en el personaje interpretado en la trilogía cinematográfica por Talia Shire, hermana de Coppola.

La novela reimagina los acontecimientos de la novela original desde la perspectiva de Connie y su vida dentro de una estructura familiar dominada por figuras masculinas como su padre y su hermano Michael: “Es una novela sobre cómo una mujer trabaja para forjar su propio camino en un mundo que ya ha decidido quién es y cómo debe ser tratada”, afirmó Trigiani a medios locales.

La publicación llega en un contexto en el que los derechos del universo de ‘El padrino’ han estado históricamente en disputa entre el patrimonio de Mario Puzo, fallecido en Nueva York en 1999, y el estudio Paramount Pictures, responsable de la adaptación cinematográfica de 1972.

En 2012, el estudio presentó una demanda para frenar la publicación de ‘La familia Corleone’, aunque posteriormente alcanzó un acuerdo que permitió continuar con nuevos proyectos literarios basados en la saga.

La trilogía cinematográfica constituye una de las franquicias más influyentes y exitosas de la historia del cine, con más de 400 millones de dólares recaudados en todo el mundo y nueve premios Óscar, incluidos dos para Mario Puzo por mejor guion adaptado.

Trigiani (1969), autora conocida por novelas como ‘The Shoemaker’s Wife’ o ‘Lucia, Lucia’, fue seleccionada tras publicar un ensayo en el que lamentaba la escasa atención prestada a los personajes femeninos de la familia Corleone.

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Según Anthony Puzo, hijo del escritor, la autora propuso una trama en la que las mujeres de la familia, tradicionalmente en segundo plano dentro de la saga, pasan a ocupar un papel central.