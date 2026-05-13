El Gobierno de Venezuela anunció este miércoles el lanzamiento de un proceso “formal, integral y ordenado” para la reestructuración de la deuda pública externa del país y de su estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sin detallar a cuánto asciende este monto.

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“Esta es una decisión responsable, nacionalista y social. Su objetivo es reconstruir la capacidad del país para movilizar financiamiento, atraer inversiones, estabilizar la economía y mejorar materialmente la calidad de vida de cada venezolano”, dijo el Ministerio de Economía en un comunicado publicado en Instagram.

Según informó el pasado marzo Transparencia Venezuela, la deuda externa de Venezuela se estima en más de 170.000 millones de dólares. La organización hizo un cálculo en un intento por arrojar luces ante la falta de información oficial.

El Gobierno venezolano también dijo en el texto que “el proceso de reestructuración apunta a garantizar un alivio sustancial de la deuda, el cual será asignado en beneficio del país y su población, permitiendo el crecimiento inclusivo y creación de empleos vislumbrando un renacer de desarrollo y prosperidad”

“Los recursos de la nación deben destinarse, ante todo, al bienestar del pueblo de Venezuela y no ser consumidos por obligaciones financieras insostenibles”, añadió.

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El anuncio llega justo cuando Estados Unidos ha flexibilizado sus sanciones a Venezuela, luego de capturar a Nicolás Maduro el pasado enero y abrir una nueva etapa en sus relaciones con el país caribeño, que recientemente también reingresó al Banco Mundial (BM) y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

De hecho, en el comunicado Venezuela señaló que las sanciones financieras, impuestas desde 2017, fueron las responsables de que incumpliera sus compromisos financieros durante los últimos años, luego de fuese un país que demostraba “solvencia” y que cumplía “a cabalidad con todas sus obligaciones internacionales”.

“Por demasiado tiempo, el país ha sido privado del acceso normal a financiamiento y su economía perdió capacidad para invertir en salud, electricidad, agua, educación, infraestructura, recuperación productiva y el bienestar de su población. El pueblo venezolano demostró gran resiliencia para afrontar esta situación”, apuntó.

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La Administración del país caribeño dijo que a partir de hoy comienza una nueva etapa para el país y que “cumplirá sus compromisos de manera sostenible y lo hará en las condiciones que el pueblo venezolano merece, construyendo un camino sólido para recuperar bienestar, justicia e igualdad social”.