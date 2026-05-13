El Gobierno de Estados Unidos reiteró este miércoles que está dispuesto a entregar US$100 millones en asistencia directa al pueblo cubano, siempre y cuando el régimen de La Habana autorice su entrada y distribución a través de organizaciones independientes. La información fue confirmada por el Departamento de Estado en una declaración oficial.

Marco Rubio dice que quiere hablar con el papa León XIV sobre el envío de ayuda humanitaria a Cuba

Según Washington, la ayuda sería canalizada en coordinación con la Iglesia Católica y otras entidades humanitarias confiables, con el objetivo de evitar intermediación estatal y garantizar que llegue directamente a la población necesitada.

En el comunicado, la administración estadounidense señaló que la decisión final está en manos del Gobierno cubano: aceptar la asistencia o asumir la responsabilidad de impedir una ayuda considerada “crítica” para miles de ciudadanos afectados por la crisis económica y social en la isla.

El comunicado insiste en que Rubio ha realizado numerosas ofertas privadas a las autoridades de La Habana, entre ellas el apoyo para un servicio de internet satelital “rápido y gratuito” y los mencionados 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa.

El pasado viernes, en una rueda de prensa durante su visita a Roma para reunirse con el papa León XIV, Rubio insistió en que EE.UU. ha proporcionado ya “seis millones de dólares en ayuda humanitaria, distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia católica”.

“Estamos dispuestos a hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria”, añadió, pero dijo que hasta ahora el Gobierno no había aceptado distribuirla.

Gobierno de Cuba reitera su negativa a negociar reformas políticas y económicas con EE. UU.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó el viernes de “fábula” esta oferta.

“¿Dónde están (los 100 millones), a qué los dedicaría?”, cuestionó el jefe de la diplomacia de la isla y dijo que “lo que sí conoce muy bien el político anticubano (en referencia a Rubio) son las cifras en miles de millones de dólares que cuesta a Cuba la guerra económica de EE.UU.”

Desde enero pasado, Washington presiona al Gobierno de la isla para que introduzca reformas económicas y políticas y ha amenazado con intervenir militarmente en Cuba.