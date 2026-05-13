La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó este miércoles la captura de un presunto integrante del grupo delincuencial organizado ‘los Pepes’, así como la incautación de más de mil dosis de estupefacientes, en un operativo realizado de manera conjunta con la Fiscalía en la ciudad.

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De acuerdo con la información suministrada por la institución armada, se trató de una captura en flagrancia de un hombre que portaba un arma de fuego y cientos de dosis de marihuana y de cocaína, listas para su comercialización en las calles de Barranquilla.

En total, según el reporte, las autoridades incautaron en este procedimiento 750 dosis de marihuana y 287 dosis de clorhidrato de cocaína. Además, munición calibre 38, dos teléfonos celulares y una motocicleta reportada como hurtada.

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Por esto la Policía y la Fiscalía decidieron detener al hombre para que responda por su presunta responsabilidad en los delitos de receptación, porte ilegal de armas de fuego y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

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“El capturado presuntamente estaría al servicio del grupo delincuencial organizado ‘Los Pepes’ y se dedicaba a la comercialización de sustancias estupefacientes en pequeñas cantidades en en el barrio Santo Domingo de Barranquilla”, indicó la Policía en un comunicado.

Asimismo, las autoridades establecieron que la ejecución de estas actividades ilícitas relacionadas con el tráfico local de estupefacientes “estaría generando ganancias cercanas a los nueve millones de pesos mensuales”.

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El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó que este resultado operacional “representa una afectación importante a las estructuras dedicadas al microtráfico y demás actividades criminales que impactan la seguridad y convivencia ciudadana”.

De igual manera, reiteró que la Policía Nacional continuará adelantando acciones contundentes en coordinación con la Fiscalía General de la Nación para contrarrestar el tráfico local de estupefacientes y debilitar las finanzas de los grupos delincuenciales organizados.

Por último, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523.