Un hombre fue violentamente asesinado a disparos en el interior de su vivienda el pasado lunes 11 de mayo en el barrio El Ferry, en el Suroriente de Barranquilla.

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La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Rafael Santos Chamorro Martínez alias María Pue, de 29 años de edad.

De acuerdo con el informe de la Policía, hacia las 7:50 p. m., Chamorro se encontraba dentro su residencia, ubicada en la calle 5C Nro. 7-60, cuando lavaba un aire acondicionado.

En ese momento, un sujeto a pie ingresó a su casa y, sin mediar palabra, esgrimió un arma de fuego y le propinó cuatro disparos, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Según las investigaciones, el hoy occiso habría sido relacionado recientemente en un panfleto donde lo amenazaban de muerte junto con otras personas, señalándolo de estar aliado con ‘Raúl El Cabezón’, jefe de zona del grupo criminal Los Papalópez.

Asimismo, EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que alias María Pue registraba una anotación por el delito de porte ilegal de armas de fuego en el año 2022.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero del agresor y con ello lograr esclarecer los móviles del crimen.