Jennifer López volvió a convertirse en referente de moda tras aparecer con un llamativo vestido rojo de diseñador colombiano durante una alfombra roja realizada en Los Ángeles.

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La artista asistió al evento Netflix Is a Joke Fest luciendo un vestido ceñido en tono rojo cereza firmado por la marca Maygel Coronel, una propuesta que destacó por su silueta estructurada y detalles drapeados a la altura de la cadera.

El diseño resaltó una de las tendencias que más fuerza ha tomado para la temporada Primavera-Verano 2026 que es combinar prendas de colores intensos con accesorios y calzado en tonos neutros.

👑 Jennifer Lopez no The Roast Of Kevin Hart 🌟 Netflix 🌟10 de Maio. pic.twitter.com/l2MkZYxBHk — Re_jlo (@re_jlo) May 11, 2026

Para complementar el estilismo, JLo eligió unas sandalias mules nude con tejido mesh y tacón elegante, un modelo que dejó ver su pedicure y aportó equilibrio al protagonismo del vestido.

La cantante también acompañó el look con un bolso de Chanel, accesorios dorados y gafas de aviador, mientras que el maquillaje bronceado y las ondas playeras terminaron de darle un aire fresco y sofisticado al conjunto.

👑 Jennifer Lopez no The Roast Of Kevin Hart 🌟 Netflix ❤️10 de Maio. pic.twitter.com/IL847j2qAU — Re_jlo (@re_jlo) May 11, 2026

El atuendo rápidamente comenzó a llamar la atención en redes sociales y medios de moda, especialmente porque Jennifer López volvió a apostar por un diseño latinoamericano y demostró que el estilo elegante y sensual continúa siendo uno de sus sellos más reconocidos.

A sus 50 años, la artista sigue consolidándose como una de las celebridades más influyentes en tendencias de moda, mezclando piezas clásicas con propuestas modernas y versátiles.

La historia de la marca colombiana Maygel Coronel

La marca Maygel Coronel nació en Cartagena de Indias en 2017. Fue creada por la diseñadora cartagenera Maygel Coronel, inspirada en la esencia del Caribe colombiano, el mar y la feminidad latina.

La firma comenzó enfocada en vestidos de baño y piezas resortwear de lujo, pero con el tiempo se expandió a vestidos y prendas de alta moda que hoy usan celebridades internacionales como Jennifer López, Dua Lipa y Hailey Bieber.

La propia marca describe sus diseños como una mezcla entre lujo, feminidad contemporánea y el espíritu tropical de Cartagena. Además, gran parte de sus piezas son confeccionadas artesanalmente en Colombia.