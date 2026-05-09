Cuatro meses después de la muerte de Yeison Jiménez, su familia volvió a emocionar a los fanáticos con un anuncio relacionado con uno de los proyectos empresariales más representativos del artista.

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El pasado viernes 8 de mayo, Sonia Restrepo confirmó el lanzamiento de una nueva colección de Gorras La Cumbre, negocio impulsado por el cantante durante los últimos años y que logró gran reconocimiento entre el público de la música popular.

La noticia fue compartida a través de redes sociales mediante un video donde Sonia aparece junto a su hija Camila Jiménez mientras caminan junto a un caballo y exhiben algunas de las nuevas referencias de la colección.

Instagram yeison_jimenez Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez

La publicación estuvo acompañada de una frase: “Lo que se hace con el corazón trasciende, se queda en la memoria, en las historias y en todo lo que nunca deja de sentirse”.

Los seguidores aseguraron que la continuidad de la marca representa una forma de mantener vivo el legado de Yeison Jiménez y de preservar uno de los sueños empresariales que construyó fuera de los escenarios.

En diferentes entrevistas, el artista había contado que la idea surgió inicialmente por su gusto personal por las gorras y por el deseo de usar diseños exclusivos que reflejaran su estilo.

Con el tiempo, los accesorios comenzaron a llamar la atención de sus seguidores durante conciertos y publicaciones en redes sociales, hasta convertirse en un negocio exitoso alrededor de su imagen.

Instagram yeison_jimenez Esposa e hija de Yeison Jiménez

La continuidad de la marca ya había sido mencionada semanas atrás por Sonia Restrepo durante una entrevista en el programa Expediente Final, donde aseguró que no pensaba abandonar los proyectos que construyó junto al cantante.