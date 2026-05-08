Un grupo de cantantes de distintos países se ha unido en un proyecto musical solidario inspirado en el fútbol y en homenaje a figuras como Pelé, Lionel Messi, Kylian Mbappé y el fallecido exjugador colombiano Andrés Escobar con el objetivo de recaudar fondos para niños en situación de vulnerabilidad.

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Bajo el título ‘Forza, Vamos Mundial’, el tema reúne las voces de varios artistas bajo una obra de la compositora colombiana Ruby Lopera, quien explicó a EFE que trabajó durante 16 años para sacar adelante esta canción vinculada a la celebración futbolística global que se realiza cada cuatro años.

Finalmente, pudo lograrlo y ahora los seguidores de los artistas que participan en el proyecto podrán escuchar el tema, que será distribuido internacionalmente a través de la plataforma Onerpm y que se lanza acompañado de un vídeo, que se dará a conocer este lunes.

Cada artista ha grabado su participación desde el país donde reside. El dinero que se recaude durante un año de campaña se distribuirá entre los países de origen de estos artistas a través de la fundación ‘Yo vivo en el amor.org’, explicó Lopera a EFE.

La compositora destacó que la música es del cantante y productor rumano Costi Ioniță, quien le pidió que escribiera la letra. Según la autora, su amor por la composición lo heredó de su madre, mientras que su padre “se creía Gardel” y disfrutaba cantando en reuniones familiares.

“Fue para este Mundial que se dio. No es la canción oficial, pero es un himno para los fans del mundo”, afirmó la compositora, que ha reunido a artistas de ocho países y dos continentes en este proyecto.

En ‘Forza, Vamos Mundial’ participan Lavbbe (Rumanía/ Inglaterra), Arelys Henao (considerada reina de la música popular en Colombia), Blondiak (Colombia/USA), César BK (Perú), Chico & The Gypsies (Francia), Nebulossa y Nuria Fergó (España) e Iskander (México), quienes, según Lopera, no han cobrado por su participación y han aportado su talento “con el corazón” para ayudar a los niños.

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Además, se han sumado a la campaña más de 300 ‘influencers’ de distintos países, entre ellos el venezolano Marko, el colombiano Yeferson Cossio y el mexicano Yurém Rojas.

“Es una canción de amor al deporte, inspirada en grandes referentes como el legendario rey Pelé, un homenaje a él y a Leo Messi en su despedida”, explicó Lopera, quien añadió que el tema también menciona a Kylian Mbappé y al fallecido Andrés Escobar.

La compositora recordó que Escobar “fue quien sembró en mí la semillita” para componer el tema.

También explicó que el proyecto busca “hacer un llamado”, motivo por el cual la portada del sencillo muestra un teléfono antiguo, símbolo de que “estamos dormidos en el tiempo” frente a las necesidades sociales, especialmente la pobreza infantil.

El 90 % de la canción es en español y el resto en inglés, “ideal para el mercado latino de Estados Unidos sin cerrarnos al público anglo”.

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Según Lopera, “fue un honor” trabajar con Costi, quien le permitió escribir las letras de su música y participar también en algunos arreglos. El resultado es un tema de “pop latino” que incorpora sonidos de trompetas y el uso de darbukas para conectar con Oriente Medio. Además, explicó que buscó una sonoridad brasileña con el “forza forza” y también se añaden las guitarras de Chico & The Gypsies, todo ello con el objetivo de “conectar con el mundo”.

“No quiero que mi labor quede con el Mundial, después de ahí es cuando comienza el trabajo”, dijo, e indicó que espera poder hacer un documental que se filmará en cada país de los artistas participantes para mostrar “donde esta la pobreza, dónde hace falta agua, dónde faltan los útiles escolares” para recaudar fondos.