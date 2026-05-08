Está golpeado. Y no es para menos. El entrenador Alfredo Arias se lamentó mucho luego de la derrota 1-0 de Junior ante Cerro Porteño, este jueves, en el estadio Jaime Morón, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

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Si bien los rojiblancos no han mostrado su mejor versión en el torneo, el timonel explicó que no les han pasado por encima en ningún encuentro.

“Toda esta serie nos ha marcado de esa manera, el otro día (contra Spoting Cristal) quedamos con 10 (jugadores). No hemos perdido ningún partido claramente, para mi gusto no hemos hecho una mala serie, lo que pasa es que el resultado es espantoso porque no pudimos pasar”, destacó en la rueda de prensa posterior.

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Johnny Olivares /EL HERALDO

El estratega, en medio de su lamento, dijo que ahora tienen que ir por el bicampeonato, que no es algo menor para él.

“No es la primera vez que me toca perder ni va a ser la última. A mí no me define ni ganar ni perder, me define que cuando pierdo me levanto con más ganas y trabajo, así ha sido siempre mi vida, no solo en el fútbol”, manifestó.

“Es lo que traté de decirles a los jugadores, que ahora es cuando tenemos que estar más fuertes, más unidos e ir por lo que no queda que no es poco, ir por el bicampeonato”, complementó.

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El uruguayo explicó que les sigue faltando eficacia.

“No le puedo reprochar nada a ninguno de mis jugadores, dieron todo desde el primero hasta el último minuto y creamos las chances para hacer los goles y no la metimos. Con una que entrara seguramente teníamos la posibilidad de ganar, pero no entró en el primer tiempo, no entró en el segundo, hicimos los cambios y tampoco entró el gol con Bacca y eso marcó”, analizó.

Por último, Alfredo Arias dijo que deben levantar la cabeza y pensar en todo lo que viene.

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“Estoy muy orgulloso de mis jugadores, de lo que vienen haciendo y cómo lo vienen haciendo. Hay que levantar el ánimo, levantar la cabeza e ir por lo que queda. Es lo que corresponde a un deportista y a un ser humano que quiere que en la vida le vaya mejor. Vamos a ir por lo que queda”, concluyó.