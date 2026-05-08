No se escondió. Bryan Castrillón fue uno de los jugadores que salieron al frente luego del papelón de Junior en la Copa Libertadores.

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El equipo rojiblanco cayó 1-0 ante Cerro Porteño y le dijo adiós a sus posibilidades de avanzar a los octavos de final.

“Muy tristes, estábamos con la ilusión de ganar acá de local. A la hinchada que vino a apoyarnos toca darle la cara el domingo y quedar campeones, que es lo que nos queda”, manifestó en la zona mixta.

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El antioqueño, que ingresó en el segundo tiempo, le pidió disculpas a la hinchada que acompañó en el Jaime Morón.

“En la Copa Libertadores nos faltó ser más eficaces, hacer los goles que tuvimos en los partidos anteriores y este y eso nos pasó factura”, destacó.

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Por último, Bryan Castrillón dijo que deben ser autocríticos para todo lo que viene.

“Hay que ser autocríticos. Toca pensar en el domingo y con los jugadores que tenemos sé que podemos quedar campeones”, concluyó.