Con la misma formación titular que se impuso 2-0 al Atlético Bucaramanga, el martes anterior en el estadio Romelio Martínez, Junior se enfrentará al Internacional de Bogotá, este domingo en el estadio Metropolitano de Techo, en la jornada 14 de la Liga I.

Alfredo Arias, entrenador de los rojiblancos, decidió apostar por la formación ganadora y no realizar ni una sola modificación.

Existía la duda de si podría incluir a Joel Canchimbo en lugar de Bryan Castrillón, pero finalmente optó por mantener al extremo más experimentado.

El cotejo en la capital de la República comenzará a las 4:10 p. m.

La formación titular de Junior será la siguiente: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Jesús Rivas; Bryan Castrillón, Jánnenson Sarmiento, Cristian Barrios; Teófilo Gutiérrez.