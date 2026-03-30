Está bendito. Es Domingo de Ramos… y el domingo de Mauro Silveira. En el comienzo de la Semana Santa, el arquero uruguayo protagonizó una milagrosa y espectacular actuación que resultó vital para la victoria de Junior 1-0 sobre Internacional de Bogotá, en el estadio Metropolitano de Techo, en la jornada 14 de la Liga I.

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La victoria confirma la resurrección del campeón y lo asciende al tercer lugar de la tabla de posiciones (al cierre de esta edición) con 25 puntos, una cifra cercana a la que garantiza (por promedio histórico de torneos cortos) la clasificación a los cuartos de final (30).

De la mano del guardián charrúa, que se puso la capa y derrochó agilidad ante cabezazos a quemarropa de los locales, los rojiblancos blindaron su arco (por segundo partido consecutivo) y redondearon un triunfo que parecía esquivo ante las oportunidades de gol que se despilfarraron en el arco rival, sobre todo en el primer tiempo.

Junior hizo un buen periodo inicial y mereció ponerse en ventaja en el marcador, pero la falta de eficacia de Bryan Castrillón, que desperdició dos opciones de gol clarísimas, y del mismo Jánnenson Sarmiento, que contó con otra posibilidad nítida, dieron al traste con el 0-0.

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En la única chance donde hubo la puntería requerida, el árbitro Javier Villa, por unos centímetros, anuló la anotación. Fue producto de una tocata que comenzó Teófilo, que profundizó Sarmiento y que concluyó Cristian Barrios con un disparo que pegó en el palo y entró.

Lástima que se invalidara ese tanto por la concepción y por la justicia que le hacía a lo que sucedía en el trámite del compromiso, pero realmente se encontraba en offside el extremo atlanticense.

Teófilo, con su experiencia, calidad y cabeza fría, le daba el ritmo al partido con Sarmiento, Barrios y Rivas de socios. Movió los hilos rojiblancos, invitó al toque y propició los mejores acercamientos en la portería de Wuilker Faríñez. Con su cadencia, los ‘Tiburones’ se adueñaron del balón y avanzaron con peligro.

Alfredo Ariza/Cortesía Junior Teófilo Gutiérrez le dio manejo al partido durante el primer tiempo.

En la recta final de la primera etapa, quizá Junior sintió en algo el desgaste propio de jugar en la altura, y el Internacional de Bogotá despertó un poco. En ese lapsus, en el que los dirigidos por Alfredo Arias nunca estuvieron sometidos, Mateo Rodas casi convierte con un fortísimo cabezazo en el que Mauro Silveira se lució con una excelente atajada.

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Con volada y reflejos felinos, el cuidapalos charrúa rescató providencialmente su portería. El testarazo tenía destino de red hasta que los guantes bendecidos de Silveira ahogaron el grito de gol.

Junior se tomó un aire y terminó el segundo tiempo creando dos situaciones anotadoras que no logró redondear.

Había frustración porque el tanteador no reflejaba lo que acontecía, y los 2.600 metros de altitud de la capital iban haciendo mella y reduciendo las posibilidades de victoria en medio de la amenazante reacción del anfitrión, pero ‘el Tiburón’ tenía su ángel de la guarda.

Silveira le puso el pecho y sus manos a sendas ‘palomitas’ de Johan Caballero y Larry Vásquez al borde del área chica, en el comienzo de la segunda mitad.

El equipo caribeño ya no era tan dominante y sufría filtraciones por los costados, especialmente por su lado derecho, donde Kalazán Suárez, a veces con la complicidad de Kevin Parra, insistió y lanzó varios centros donde surgieron las jugadas que erigieron figura a indiscutida a Silveira.

Alfredo Ariza/Cortesía Junior Jesús Rivas volvió a jugar un buen partido. El volante ha tenido un nivel parejo durante lo que va del semestre.

Arias, previendo el ahogo de la altura, excluyó a Teófilo, que venía jugando bien, y le dio ingreso a Muriel. También prescindió de Castrillón, que no estaba siendo productivo, e incluyó a Kevin Pérez, que le agregó chispa al ataque.

El cartagenero entró enchufado, mientras a Muriel no le llegaba mucho el balón, pero el tomasino sacó su jerarquía en un momento oportuno. De una pelota suelta tras un remate suyo que pegó en la humanidad de un defensor, nació el gol de los tres puntos.

Muriel recogió el rebote y cedió el esférico hacia la izquierda, donde Suárez le mandó un buen centro al delantero, que saltó y dirigió el balón con su cabeza hacia el lado izquierdo de Faríñez. Nada podía hacer el venezolano ante el frentazo.

Un 1-0 merecido y anhelado. Muriel tuvo la efectividad que les faltó a sus compañeros en el primer tiempo, y eso, con otro destacado partido de Jesús Rivas y Juan David Ríos, y la mejora del rendimiento individual y general del equipo, bastó para cantar victoria. Ah, y también, por supuesto que sí, Silveira metió su mano. Definitivamente está bendito.

MINUTO A MINUTO

1. Jhomier Guerrero centra débil y sin precisión una pelota en la que avanzaba solo por la banda derecha. Teófilo y Sarmiento esperabam en el área.

Alfredo A/Cortesía Junior Bryan Castrillón desperdició esta clara oportunidad ante el achique de Faríñez.

11. Pase de Teo que deja mano a mano a Castrillón con el portero, y el extremo define con un remate sin potencia ni ubicación.

16. Cristian Barrios tras pase-gol de Sarmiento, en una buena jugada colectiva que propició Teófilo, pero el árbitro lo anuló por fuera de lugar.

Alfredo Ariza/Cortesía Junior Cristian Barrios en la acción que terminó en gol anulado por fuera de lugar.

22. Centro de Caballero que Parra cabecea por encima del travesaño.

38. Volada, con reflejos felinos, de Silveira ante un cabezazo certero de Rodas. El frentazo llevaba sello de gol, pero el cancerbero uruguayo salvó milagrosamente.

44. Jánnenson Sarmiento por poco anota, con disparo potente y a un costado, al recibir pase atrás de Barrios.

45+1. Castrillón resuelve desviado un buen pase ‘de la muerte’ que le sirvió Sarmiento.

48. Silveira le pone el pecho a un cabezazo de ‘palomita’ a quemarropa de Caballero. Otra oportuna atajada.

62. Barrios patea muy arriba un buen centro de Yeison Suárez.

67. Silveira vuelve a salvar ante frentazo de ‘palomita’ de Larry Vásquez. Caballero tomó el rebote y el charrúa rescató de nuevo.

Alfredo Ariza/Cortesía Junior Luis Fernando Muriel festejando el gol de la victoria de Junior sobre Internacional de Bogotá.

75. Gol de Junior. Muriel recupera una pelota que perdió en un remate fallido, abre por izquierda y conecta de cabeza un perfecto centro de Suárez. Con su frente la acomodó a un costado imposible para Faríñez.

86. Otra vez Silveira. Ante remate de Valencia en posición para anotar.

89. Zapatazo de Muriel que exigió una estirada de Faríñez.