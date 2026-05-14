Con el propósito de regularizar las obligaciones ambientales, aporten a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente del departamento, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) lanzó la campaña “Ponte al día con el ambiente” dirigida a a los contribuyentes de la entidad.

La entidad reiteró que el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas permite fortalecer las acciones de conservación, control y sostenibilidad ambiental que adelanta la Corporación en el Atlántico.

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El subdirector financiero de la CRA, Tayro Pimienta Deluquez, señaló que es fundamental que los usuarios revisen su estado de cuenta y adelanten las gestiones necesarias para normalizar su situación financiera con la autoridad ambiental.

“Los usuarios con deudas en mora deben revisar sus estados de cuenta y tomar las medidas necesarias para regularizar su situación”, afirmó el funcionario.

La Corporación recordó que los usuarios con deudas superiores a siete millones de pesos y con mora mayor a seis meses podrán ser reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

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Asimismo, advirtió que los contribuyentes deudores podrían ser reportados ante las diferentes centrales de riesgo, afectando su historial crediticio. De igual manera, la entidad adelantará procesos de embargo de bienes muebles e inmuebles, con el propósito de proteger el patrimonio público.

La C.R.A. invitó a los usuarios interesados en aclarar dudas o establecer acuerdos de pago a comunicarse con la Subdirección.

Cabe mencionar que con esta campaña, la Corporación reafirma su compromiso con la sostenibilidad ambiental y hace un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para seguir construyendo un Atlántico más sostenible.