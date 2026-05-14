La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y llamó a indagatoria a la senadora Martha Peralta Epieyú por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La decisión fue tomada tras varios meses de análisis de pruebas y testimonios recopilados dentro del proceso judicial.

De acuerdo con la investigación, la congresista sería indagada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, en medio de señalamientos relacionados con presunto direccionamiento de contratos en La Guajira. Entre las pruebas evaluadas aparecen declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y del exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes aseguraron que Peralta habría intervenido para favorecer contratos de maquinaria amarilla y obras de recuperación en Riohacha.

Según la Fiscalía, uno de los contratos bajo la lupa supera los 2.100 millones de pesos y habría sido utilizado, presuntamente, para fortalecer apoyos políticos a iniciativas del Gobierno en el Congreso, entre ellas la reforma pensional.

Tras conocerse la decisión judicial, la senadora del Pacto Histórico aseguró que aún no ha sido notificada oficialmente y afirmó que enfrentará el proceso “con la frente en alto”. También negó haber cometido irregularidades y cuestionó la filtración de información relacionada con el expediente.

En su momento, ante los señalamientos en su contra, la senadora Martha Peralta rechazó las acusaciones y calificó la investigación como una persecución política. La congresista argumentó que su papel en la aprobación de la reforma pensional y su impulso a la reforma laboral y de salud podrían haber motivado las acusaciones en su contra.

“Hoy estoy siendo víctima de una persecución atroz, porque lideré la aprobación de la reforma pensional como presidenta de la Comisión Séptima, porque luché por una reforma laboral y porque seguiré insistiendo en una reforma a la salud. ¡Esto no me lo iban a perdonar los poderosos de este país!”, manifestó Peralta.