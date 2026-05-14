El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en articulación con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), hizo entrega de 3.239 raciones familiares para preparar a familias en los territorios priorizados del departamento de La Guajira, en el marco de la estrategia orientada a garantizar el Derecho Humano a la alimentación.

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A la fecha, ya se han entregado 2.183 canastas alimentarias en los municipios de Maicao, San Juan del Cesar, Fonseca, Uribia y el distrito de Riohacha. Asimismo, se proyecta la entrega de las 1.056 raciones restantes en los municipios de Albania y Manaure, una vez se definan las fechas de distribución.

Las canastas están compuestas por alimentos de diferentes grupos nutricionales, entre ellos cereales, raíces, tubérculos, plátanos, frutas, verduras, lácteos, proteínas, grasas y azúcares, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de niñas, niños y sus familias.

Estas acciones reflejan la articulación interinstitucional para continuar acercando respuestas integrales a las comunidades más vulnerables del departamento, priorizando la atención de la niñez, la prevención de la desnutrición y el bienestar de las familias en los territorios.