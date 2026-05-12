Durante encuentros espirituales y espacios de diálogo colectivo, el Sena Regional Guajira presentó en Nabusimake y Kutunsama el diseño curricular de un nuevo programa técnico orientado a la preservación y fortalecimiento de la tejeduría ancestral en la Sierra Nevada de Santa Marta.

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La propuesta fue construida luego de varios meses de concertación entre autoridades tradicionales, mamos, sabedores y representantes de las regionales Guajira, Magdalena y Cesar, con el propósito de desarrollar procesos formativos acordes con las realidades culturales y espirituales del territorio. Durante las jornadas participó el director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, quien destacó el valor histórico de este proceso para la formación en contextos étnicos y rurales.

“Estos currículos se hicieron en compañía de las autoridades y los mamos. Es un proceso que se inicia y que por primera vez permite que los hermanos mayores puedan ser instructores e instructoras dentro de estos programas de formación”, afirmó Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

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El programa presentado por la Regional Guajira incorpora conocimientos relacionados con obtención y preparación de fibras naturales, hilado manual, tinturado natural, tejido tradicional y manejo de telar, integrando principios como el respeto por la naturaleza, la espiritualidad y la transmisión intergeneracional del conocimiento.

Además de fortalecer la preservación cultural, esta iniciativa busca generar oportunidades para las comunidades a través de procesos de formación, emprendimiento y fortalecimiento de economías propias alrededor del tejido ancestral.

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“Este programa representa un paso importante hacia una formación construida desde el diálogo con las comunidades y el reconocimiento de sus saberes y formas propias de enseñanza”, expresó Linda Tromp Villarreal, directora regional del Sena Guajira.

En el acto, las autoridades tradicionales resaltaron la importancia de seguir fortaleciendo procesos educativos que permitan preservar los conocimientos ancestrales y transmitirlos a las nuevas generaciones desde el territorio.