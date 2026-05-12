En las últimas horas se registró un homicidio con arma de fuego en el área rural Riohacha, La Guajira. La víctima es un menor edad que fue atacado en plena vía pública.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Andrés Felipe Ramos de Armas, de 17 años.

El atentado fue perpetrado en la noche del lunes 11 de mayo, en jurisdicción del corregimiento de Matitas, sector Arroyo Arena.

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Según la información preliminar suministrada por la Policía, el mencionado se encontraba sobre la calle cuando llegó un vehículo particular desde el que dispararon en repetidas oportunidades contra su humanidad. Los pistoleros huyeron del sitio con rumbo desconocido.

Se conoció que minutos después el menor fue auxiliado por sus familiares y trasladado hasta la sala de urgencias de la clínica Cedes, donde los galenos en turno indicaron que llegó sin signos vitales.

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Los familiares de la víctima manifestaron desconocer los móviles y autores de los hechos, por lo que personal de la Sijín y Sipol adelantan las investigaciones para tratar de establecerlos.

Una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se encargó de los actos urgentes e inspección judicial.