En la mañana de este domingo 10 de mayo, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en el área rural del municipio de Dibulla, La Guajira.

Leer también: Joven venezolano pierde la vida en atentado a bala en Riohacha, La Guajira

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Luz Mery Torregrosa Castilla, de 33 años de edad, quien residía en el barrio Jorge Pérez, en Riohacha.

El hallazgo se registró en una zona boscosa en la vía a la vereda Río Cañas, jurisdicción del corregimiento de Mingueo, en cercanías a la entrada a la empresa Gecelca.

La información preliminar da cuenta que, residentes del sector escucharon un fuerte golpe y cuando se acercaron se toparon con el cuerpo de la mujer, por lo que dieron aviso a la Policía Nacional.

Al lugar llegó una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que se encargó de los actos urgentes e inspección judicial y trasladaron el cadáver a la sede de Medicina Legal de Riohacha.

Durante la diligencia, los peritos judiciales indicaron que en el lugar de los hechos se logró evidenciar huellas de arrastre en el piso y baranda, al parecer, causados por una motocicleta.

En cuanto a las causas de la muerte de Torregrosa Castilla, los investigadores revelaron esta presenta múltiples golpes en su humanidad, al parecer, como consecuencia de un accidente de tránsito, sin embargo, no descartan otra posible modalidad.