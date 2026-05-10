En las últimas horas se registró nuevo homicidio con arma de fuego de una persona de sexo masculino en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

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La víctima respondía al nombre de Ender Jesús Leal Molero, de 22 años, natural de Venezuela.

El crimen se registró en la mañana de este domingo 10 de mayo, en la calle 33 con carrera 7J, del barrio 15 de Mayo.

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Según la información preliminar, sujetos a bordo de una motocicleta se le acercaron y el parrillero le disparó en repetidas oportunidades, causándole la muerte en el acto al extranjero.

Al lugar llegó una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que se encargó de los actos urgentes e inspección judicial. De igual manera, iniciaron las investigaciones para tratar de establecer los móviles del homicidio y la captura de los responsables.

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Hermano asesinado

Se logró conocer, que en un atentado sicarial perpetrado en la noche del miércoles 28 de enero del presente año, sobre la calle 24 con carrera 8, sector del barrio Luis Eduardo Cuellar, perdió la vida, Jesús Alberto Leal Molero, de 24 años, hermano de la reciente víctima, quien era conocido como el Mara, oriundo de Maracaibo, en el estado de Zulia, Venezuela.