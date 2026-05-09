La Policía Nacional, en articulación con sus capacidades de investigación criminal e inteligencia, asestó un doble golpe contra estructuras delictivas en el departamento de La Guajira, logrando la incautación de gran cantidad de estupefacientes que eran transportados en un vehículo tipo automóvil bajo la modalidad de ‘kamikaze’.

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La diligencia se registró en el kilómetro 23+100 de la vía Palomino – Riohacha, sector del corregimiento de Mingueo, área rural de Dibulla.

Según la información preliminar, el conductor omitió una señal de pare y emprendió la huida, abandonando posteriormente el vehículo en zona boscosa.

Durante la inspección, los uniformados hallaron en el interior del mismo, un total de 350 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

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La sustancia estupefaciente se encontraba en paquetes marcados con logos como Toyota”’, ‘BMW’, ‘Mercedes Benz’, ‘Élite’ y ‘Tío Rico’.

Con este resultado se afectan las rentas criminales en aproximadamente 2.275 millones de pesos y se evita la comercialización de cerca de 350.000 dosis, consolidando un impacto significativo contra las estructuras del narcotráfico.

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Finalmente, el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, indicó que la droga pertenecería a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada y al parecer provenía del Magdalena con destino final hacia Centroamérica y Norteamérica a través de lanchas rápidas.