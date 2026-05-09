Este sábado 9 de mayo las autoridades confirmaron la extradición desde Chile de Ana Milena Álvarez Aguirre, alias pelirroja, una de las mujeres más buscadas por de Colombia, por quien ofrecían una recompensa de hasta 20 millones de pesos.

Leer más: Gobierno nacional desplegó 600 soldados en Arauca para reforzar seguridad ante violencia del ELN

La mujer es solicitada para que responda por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Sebastian Ramos /Migración Colombia

De acuerdo con Migración Colombia, Álvarez Aguirre, de 33 años, fue recibida en el Aeropuerto Internacional El Dorado por varios de sus oficiales, quienes llevaron a cabo el proceso de identificación y control migratorio, luego de ser ubicada y detenida por la Policía de Investigaciones (PDI) en Chile.

Le puede interesar: En Medellín exigen respeto a la libertad de prensa en homenaje a Mateo Pérez, periodista asesinado por grupos armados

Alias Pelirroja tenía tres órdenes de captura vigentes en Colombia, emitidas por un Juzgado Penal Municipal de Control de Garantías con Función de Conocimiento por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Sebastian Ramos /Migración Colombia

“La Policía Nacional, en el Valle del Cauca principalmente, había ordenado desde el año pasado la búsqueda de Ana Milena Álvarez Aguirre, alias “pelirroja”, ciudadana colombiana que tiene delitos pendientes en el país, fue ubicada por la Policía de Investigaciones de Chile y traída al país en calidad de expulsada en tiempo récord para que responda ante la justicia”, dijo la Directora General de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López.