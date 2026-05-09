El fallecido Germán Vargas Lleras fue un político asiduo con una voz relevante dentro del escenario político colombiano. Durante años sus decisiones fueron trascendentales en los gobiernos de los que hizo parte o en la arena electoral donde elección tras elección se jugaba sus fichas.

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Incluso pese a sus quebrantos de salud –que no eran muy conocidos- siempre trató de estar activo como opinador o tomador de decisiones en su partido Cambio Radical. Y es que precisamente eso fue lo que hizo en su última aparición en video.

Fue un clip que posteó en sus redes sociales justo cuatro días antes de las elecciones legislativas de marzo pasado. En él se le escucha decir al exvicepresidente algunos apartes de sus discursos más memorables de toda su carrera política, al tiempo que muestra una recopilación de los momentos más relevantes.

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“He visto este país levantarse muchas veces. Con esfuerzo, con decisiones difíciles, con gente que creyó en el rumbo. Por eso preocupa ver cómo hoy se perdió el rumbo. Este no es momento de improvisar, es momento de corregir. Elijamos bien. Los invito a votar por las listas de Cambio Radical. Recuperemos el rumbo”, dice Vargas Lleras al final del video.

Recuperemos el rumbo.



Este 8 de marzo los invito a votar por Cambio Radical. pic.twitter.com/2smo7I7Nam — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) March 4, 2026

Cuatro días más tarde, el 8 de marzo, día de los comicios, el excandidato presidencial se volvió a dirigir a sus adeptos pidiendo votar por las listas de su partido político en su cuenta de X. esa sería última vez que Germán Vargas se pronunciaría de manera pública.

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“Hoy los colombianos decidimos, es el momento de ponerle freno a este desgobierno. La violencia paraestatal, la inversión paralizada, salud colapsada, incertidumbre jurídica, corrupción desbordada, déficit disparado y los grupos al margen de la ley cada día más fortalecidos es el regalo de Petro y su gobierno “del cambio””, se lee en el mensaje publicado cuando ya los puestos de votación en el país habían abierto.

Y siguió: “Por eso los invito a votar al Senado y a la Cámara por las listas de Cambio Radical: una bancada seria, con carácter y conocimiento, capaz de ejercer control político, frenar los desvaríos y proponer soluciones viables para el país. ¡No es momento de improvisar! Un partido que ha respaldado la democracia y defendido la institucionalidad. Juntos recuperemos el rumbo de Colombia”.