Por medio de una publicación en las redes sociales del partido Cambio Radical, la familia del exvicepresidente Germán Vargas Lleras confirmó el sitio y la hora de la velación, luego de su muerte este viernes 8 de mayo en Bogotá.

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La velación será en el Palacio San Carlos, Salón Bolívar, en Bogotá, desde este sábado 9 de mayo, de 3:00 p.m. a 7:00 p. m., y el domingo 10 de mayo desde la 10:00 a. m. a 6:00 p.m.

En el Palacio de San Carlos, en la actualidad, funciona el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que quiere decir que mantiene una gran custodia y medidas de seguridad. También se encuentra bastante cerca de otras sedes gubernamentales, por lo que ya cuenta con protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Por el momento no se han revelado más detalles sobre las honras fúnebres de Vargas Lleras, pero se espera la llegada de diversas personalidades de la vida política nacional.

Mensajes de despedida en redes sociales

De todos los colores políticos del país reconocen en el exvicepresidente Germán Vargas Lleras a uno de los estadistas que más conocía de Colombia. Desde los expresidentes hasta los candidatos presidenciales envían un mensaje de solidaridad a su familia y allegados.

El expresidente Álvaro Uribe escribió en sus redes sociales: “En mala hora de la patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento que la democracia más necesitaba de su verticalidad. Es difícil encontrar líderes de sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas convicciones democráticas y el afán por el bienestar general. A su hija, a toda su familia, a quienes lo acompañaron en Cambio Radical y a aquellos que desde distintas orillas lo apreciaban, toda nuestra solidaridad”.

El expresidente y premio nobel de paz, Juan Manuel Santos, a su vez ‘trinó’: “Muy consternados por la muerte de Germán Vargas Lleras. Lamentamos profundamente su partida. Gran parlamentario, ministro y vicepresidente. Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia. Mis condolencias a su hija Clemencia, a su nieto Agustín y a todos sus seres queridos”.

El también expresidente Iván Duque expresó: “Recibo con dolor la muerte de Germán Vargas Lleras. Construimos una amistad personal sólida y siempre lo recordaré como un verdadero hombre de Estado, un patriota comprometido con las ideas para construir un mejor país. Aprendí de él en la competencia de las ideas y en el diálogo franco sobre la realidad de Colombia. Nuestro país pierde a uno de sus mejores hombres, y quienes lo respetamos mantendremos vivo su legado. Con María Juliana y mis hijos expresamos solidaridad a todos sus seres queridos y nos unimos en oración”.