Este viernes 8 de mayo falleció, a sus 64 años, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras tras varios años de lucha contra el cáncer.

El también exministro del Interior se encontraba internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, a donde fue remitido desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, donde ingresó el pasado 9 de marzo.

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Tras conocerse su muerte, en la noche de este viernes, diferentes sectores políticos y sociales lamentaron su deceso, al igual que los miembros de su partido Cambio Radical.

“Lamentamos la partida de nuestro amigo, líder, y copartidario German Vargas Lleras, una gran persona que durante muchos años sirvió al país desde diferentes representaciones. El partido Cambio Radical extiende un sentido mensaje de fraternidad y condolencias a la familia y seres queridos de Germán Vargas Lleras”, se lee en el comunicado.

Cambio Radical señaló, a través de Fuad Char Abdala, su familia y miembros del partido en el Departamento del Atlántico, que el ex vicepresidente “durante muchos años estuvo al servicio de Colombia; desde donde puso toda su experiencia y conocimiento a disposición del país y sus regiones. Hoy despedimos a un gran líder, quien con su amplia capacidad de trabajo le deja a Colombia un legado imborrable”.

Archivo Cambio Radical lamenta el fallecimiento de Germán Vargas Lleras.

La familia Char indicó este viernes que las instituciones del país, el Congreso y su partido, junto a todos sus simpatizantes, reconocen el “gran aporte” de Germán Vargas Lleras a la reciente historia política del país.

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“Por siempre recordaremos a Germán Vargas Lleras como un gran ejecutor, un trabajador incansable y por su liderazgo en el desarrollo de los proyectos más ambiciosos en favor de la gente necesitada de Colombia”, añade el comunicado de Cambio Radical.