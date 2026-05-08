Desde el municipio de Fundación, el candidato presidencial Carlos Caicedo subió el tono de la campaña electoral y arremetió contra varios de sus contendores, a quienes acusó de no tener experiencia en administración pública ni conocimiento real de las regiones.

Durante una intervención pública en el Magdalena, Caicedo cuestionó directamente a Iván Cepeda, Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia, asegurando que ninguno ha gobernado pese a aspirar a dirigir el país.

“Pongamos sobre la mesa nuestras experiencias de gobierno. Yo sí tengo cómo mostrar resultados; ellos nunca han gobernado y aun así pretenden convencer al pueblo de elegirlos”, afirmó el aspirante, quien defendió su trayectoria como exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena.

En medio de su discurso, el exmandatario regional también lanzó críticas contra sectores políticos que, según dijo, solo aparecen en campaña electoral para buscar respaldo ciudadano en el Caribe.

“Estoy emputado, indignado, me tienen harto”, expresó Caicedo, al asegurar que algunos dirigentes nacionales han permanecido alejados de las problemáticas regionales y únicamente visitan los territorios durante las elecciones.

El candidato sostuvo que su experiencia administrativa le permitió enfrentar problemas de seguridad, ampliar programas sociales y ejecutar proyectos en salud y educación durante sus gobiernos locales. Según afirmó, el país necesita un presidente “con experiencia real, carácter probado y compromiso verificable con la Nación”.

En otro tramo de su intervención, Caicedo cuestionó el discurso de seguridad promovido por sectores de derecha y recordó las denuncias por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante gobiernos anteriores. Allí mencionó el caso de los llamados “falsos positivos” y criticó al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“No podemos olvidar los más de 7.800 falsos positivos. Jóvenes que salían a trabajar o a recoger café terminaron asesinados”, señaló.

Durante su visita a Fundación, el candidato también sostuvo reuniones con representantes del sector empresarial y ganadero del departamento. Entre los compromisos planteados mencionó la construcción de un hospital de tercer nivel para la subregión Río del Magdalena, así como proyectos enfocados en desarrollo económico y fortalecimiento regional.

Caicedo cerró su recorrido agradeciendo las muestras de apoyo recibidas en el municipio e invitó a los ciudadanos a respaldar su candidatura en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.