El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, nuevamente se refirió a la solicitud del presidente Gustavo Petro, quien requirió el registro de asistencia de los parlamentarios en las comisiones y plenarias de Cámara y Senado, esto con el propósito de aplicar la ley de inasistencia.

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García defendió la autonomía de la rama legislativa y exhortó al jefe de Estado a presentar un derecho de petición para conseguir la información requerida.

“Nosotros somos una de las tres ramas del poder con total independencia y autonomía. Él manda en lo suyo y acá mandamos nosotros. Si tienen la necesidad de conocer quiénes asisten y quién no asiste, pues que presenten un derecho a petición o un recurso a Secretaría General y se le responde sin ningún tipo de problemas, pero órdenes no recibimos de parte de Presidencia de la República”, dijo el senador.

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“Lo que estoy hablando es que los mensajes de dar órdenes aquí no son recibidos de ninguna forma. Por lo menos mientras yo esté de presidente aquí no acatamos órdenes, podemos tener sugerencias, solicitudes respetuosas, pero esto es una rama de poder la cual tiene total independencia”, agregó.

En una primera oportunidad, García Turbay le recordó al presidente Petro que “no tiene competencia para verificar quórum ni fiscalizar las asistencias de los congresistas“.

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Añadió que el Gobierno nacional puede enviar mensajes de urgencia al Congreso y este los tramitará conforme a la ley, pero la vigilancia de las asistencias “es asunto interno”.

“Reitero nuestra disposición a debatir los proyectos prioritarios dentro del marco constitucional”, finalizó.

¿Cuál fue la solicitud del presidente Petro al Congreso?

Las declaraciones de García se dan luego que presidente Gustavo Petro publicara el pasado viernes 1 de mayo en su cuenta de X un mensaje en el que advirtió que el ausentismo en el Congreso de la República tiene frenados varios proyectos impulsados por su Gobierno.

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“Les solicito a los presidentes de Senado y Cámara (de Representantes) pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencias”, escribió el mandatario en X.

En ese sentido, cuestionó que “el Gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo con las normas”.

Precisó que algunas de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo que no han sido debatidas o tramitadas en el Legislativo, en gran parte por falta de quórum, son “la jurisdicción agraria y la reforma a la salud”.

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Sobre esta última indicó que es “necesaria para resolver los problemas de quiebra inminente de las EPS, y la financiación del Estado por la reforma tributaria a los capitales especulativos más ricos del país, y el código minero”.

La Presidencia recordó en un comunicado que la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, ha reiterado el llamado al Congreso de la República a que “regule de manera urgente las competencias y el procedimiento agrario mediante la aprobación” del proyecto de ley ordinaria que ordena la implementación en Colombia de la Jurisdicción Agraria.

“Solo quedan 14 sesiones para que la Cámara y el Senado discutan el proyecto de ley que define el procedimiento especial agrario”, alertó la titular del ministerio del agro, quien agregó que la iniciativa ha estado en el primer punto de la agenda de la plenaria de la Cámara, pero no ha sido tramitada.