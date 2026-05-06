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Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Este miércoles 6 de mayo se registró un ataque con explosivos, lanzados desde drones, en el municipio de Morales, en el departamento del Cauca. El hecho dejó cinco militares heridos.

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De acuerdo a las autoridades, los artefactos fueron activados por la estructura Jaime Martínez, de las Farc.

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Los uniformados heridos son un suboficial y cuatro soldados, quienes fueron impactados con metrallas, recibieron atención médica por parte de paramédicos de la zona, y serán evacuados para recibir atención en un centro hospitalario.

El ataque quedó registrado en videos, que están circulando en las redes sociales. En las imágenes puede observarse a la población atemorizada, resguardándose de las fuertes detonaciones.