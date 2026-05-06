El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, dijo este miércoles, tras la eliminación de su equipo en las semifinales de la Liga de Campeones ante el PSG, que no tiene la capacidad de estar decepcionado durante mucho tiempo y que su equipo volverá a intentar ganar la máxima competición de clubes europea.

Leer también: Medellín vs. Flamengo: dura prueba para los antioqueños en la Copa Libertadores

“No tengo la capacidad de estar decepcionado mucho tiempo. Naturalmente es amargo; los dos partidos fueron apretados y jugamos ante un gran rival”, dijo a la plataforma digital DAZN.

“Pero todo sigue. Los dos partidos los definieron detalles con una gran calidad de ambos equipos. Lo intentamos todo. Felicitaciones al PSG. Volveremos a intentarlo”, agregó Kompany.

Leer más: Bayern Munich 1, PSG 1: el equipo de Luis Díaz se queda sin final de la Liga de Campeones

El belga dijo que mañana para él el tema de la eliminación estará liquidado. “Sé que algunos jugadores tendrán días difíciles, pero para mí todo habrá quedado atrás. Sólo me da más motivación”, agregó.