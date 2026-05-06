El centrocampista Fabián Ruiz, en el París Saint-Germain, y el lateral Konrad Laimer, en el Bayern Múnich, son las dos únicas novedades de las alineaciones de ambos equipos para el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones en el Allianz Arena respecto al 5-4 de la ida en el Parque de los Príncipes.

En el Bayern, Vincent Kompnay alinea un once compuesto por Manuel Neuer, en la portería; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Konrad Laimer, en la defensa; Josuha Kimmich y Aleksandar Pavlovic, en el medio centro; Michael Olise, Jamal Musiala y Luis Díaz, por delante; y Harry Kane, como referencia arriba en la delantera.

En el PSG, Luis Enrique Martínez suple la baja de Achraf Hakimi con la reubicación como lateral derecho de Warren Zaire Emery y la entrada en el medio campo de Fabián Ruiz.

El conjunto parisino sale con Matvey Safonov; Zaire Emery, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Desiré Doué, Ousmane Dembele y Kvicha Kvaratskhelia.