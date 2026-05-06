YouTube sorprendió a Colombia y eligió a Valledupar como la primera ciudad del país en vivir un YouTube Music Night. Se trata del formato de conciertos en vivo, en recinto cerrado, con público selecto, que se ha presentado en diferentes ciudades del mundo llevando consigo Lisa (Blackpink), Laufey, Zara Larsson, Ashnikko, Eden Muñoz, Burna Boy y muchos más.

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El escenario perfecto fue el marco del Festival Vallenato, la fiesta que conmemora a la música de acordeón más grande en país. “Estamos muy contentos de estar por primera vez en Valledupar con este formato ‘YouTube Music Night’ que hemos implementado en distintos lugares del mundo y que ahora traemos a Latinoamérica, y que mejor que hacerlo en el marco del Festival Vallenato. Aprovechamos este evento para tener presencia en toda la región Andina porque este evento impactas en toda la región”, le dijo a EL HERALDO Jorge Navarro, delegado de YouTube de México para Colombia.

Cortesía YouTube Music Night en Valledupar.

El evento tuvo cita en Casa Belén, lugar emblemático de Valledupar y contó con la presentación de Gusi y Los Inquietos del Vallenato.

“Lanzamos ‘El Vallenato social club’, un álbum que rinde homenaje a nuestra cultura vallenata, y luego de esto la plataforma nos hace la invitación y es un honor ser el primer artista en hacer parte de YouTube music night en Colombia”, afirmó Gusi en diálogo con esta casa editorial.

El artista se subió al escenario y compartió con artistas como Rafa Pérez, Elder Dayan, José Martín Bernier, artistas que hacen parte de sus 12 colaboraciones reunidas en el compacto.

Cortesía YouTube Music Night en Valledupar.

“El vallenato es sinónimo de Colombia y que bueno que YouTube haga presencia en nuestro territorio, en nuestro festival, para resaltar no solo nuestra música, sino nuestro trabajo audiovisual”, agregó Gusi.

Por su parte, Los Inquietos del Vallenato, fueron los otros artistas invitados por YouTube para hacer parte de este momento.

Los Inquietos presentaron la grabación de ‘De Medellín para el mundo’, un álbum que estrenaron a principios del pasado mes y que conmemora sus 30 años de carrera artística.

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Maikol Delgado, cantante de Los Inquietos del Vallenato, dijo que: “YouTube se ha convertido en el gran aliado de los músicos, a través de esta plataforma gratuita la gente se conecta con nuestras propuestas, así que nos emociona que estén aquí respaldando el talento vallenato”.