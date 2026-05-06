El cantante, compositor y escritor colombiano, Santiago Cruz, anuncia el lanzamiento de su nuevo álbum “Fragmentos”, que verá la luz en el segundo semestre de 2026, y presenta oficialmente “Sigo en Pie Tour”, la gira que acompañará este nuevo capítulo en su carrera.

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Este doble anuncio marca el inicio de una etapa en la que el artista profundiza en su universo creativo desde un lugar íntimo, honesto y emocionalmente revelador.

“Fragmentos”, el undécimo álbum de estudio en su discografía, se presenta como una exploración íntima sobre la ausencia, la fragilidad y el paso del tiempo. Concebido desde un lugar profundamente introspectivo, el proyecto reúne 11 canciones, de las cuales 10 son inéditas y una corresponde a un cover, que funcionan como piezas independientes dentro de un universo emocional más amplio, recorriendo distintas capas de la experiencia humana.

En lo sonoro, el álbum transita por un pop contemporáneo que integra diversas atmósferas y matices, con guiños a estéticas latinas, mientras el cantautor apuesta por un proceso creativo colaborativo con productores de distintas generaciones, consolidando así una nueva etapa en su búsqueda artística.

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“Es el disco número 11 en mi carrera, así que es muy significativo. Para quienes creemos en la energía de las cosas, el número 11 es un número maestro, un número muy potente, así que así siento el disco. Después de lo que ha sido la celebración de los 15 años de ‘Cruce de caminos’, con el disco en vivo ‘Quince de caminos’, este disco es tomar distancia de ese camino hasta ahora, y seguir explorando cada vez más profundo en mi alma”, expresa Santiago Cruz.

En paralelo, el cantautor anuncia “Sigo en Pie Tour”, una gira que se proyecta como la más ambiciosa de su trayectoria. Concebida como una celebración de la resistencia, la constancia y la fortaleza que habita en la vulnerabilidad, esta serie de conciertos recorrerá más de 30 ciudades en Colombia, México, Estados Unidos y Europa, incluyendo por primera vez presentaciones en países como Alemania, Suiza, Bélgica y Francia.

El inicio de la gira tendrá lugar en Bogotá con una propuesta única: cinco conciertos en una misma semana, cada uno con un formato y repertorio distinto, que explorarán diferentes facetas del artista, desde lo íntimo hasta lo más festivo. Esta apuesta se complementa con una puesta en escena de carácter ceremonial, centrada en la música en vivo y en la conexión directa con el público.

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“Representa el proyecto más ambicioso hasta ahora. Empezando porque tendremos 5 conciertos en una semana en Bogotá, distintos cada uno del otro, con diferentes formatos y repertorios. Vamos a aprovechar el crecimiento que hemos tenido en Estados Unidos, donde visitaremos más de 15 ciudades, y por primera vez haremos gira en Europa, que nos llevará a Alemania, Suiza, Bélgica y Francia, además de cerrar en España”, afirma Santiago Cruz.

Con “Fragmentos” y “Sigo en Pie Tour”, Santiago Cruz no solo abre un nuevo capítulo en su carrera, sino que reafirma su compromiso con una obra que evoluciona desde la honestidad, la emoción y la búsqueda constante de conexión con su audiencia.

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