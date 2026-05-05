El cine documental hecho por mujeres se toma Barranquilla. Entre el 9 y el 26 de junio, una colaboración colombo-francesa les permitirá a quince jóvenes barranquilleros participar en Ojos a la Obra, un taller en el que las personas inscritas realizarán un cortometraje y aprenderán las bases técnicas y teóricas del cine documental.

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La convocatoria, dirigida principalmente a mujeres y personas de género diverso, estará abierta hasta el 24 de mayo hasta la medianoche. Las inscripciones deben hacerse por medio del siguiente enlace.

El taller se llevará a cabo en la Fábrica de la Cultura, en Barranquilla y es organizado por la Midbo (Muestra Internacional Documental de Bogotá, la corporación colombiana de documentalistas Alados, el colectivo de mujeres hacedoras del cine del Caribe Encuadradas y la asociación francesa Comptoir du Doc.

“Buscamos producir un encuentro entre estudiantes, realizadoras y técnicas de cine. A pesar de ser numerosas en las universidades y escuelas de cine, las mujeres deben superar grandes obstáculos para poder vivir del cine y con frecuencia son invisibilizadas en el sector audiovisual”, explica Delfina Chancon, fundadora de Encuadradas.

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La primera semana, las participantes escribirán y llevarán a cabo el rodaje, a partir del tema (Re)existir: entre lo íntimo y lo político. La segunda, editarán y finalizarán el cortometraje. El cortometraje será proyectado en la Fábrica de la Cultura en una función gratuita y abierta al público barranquillero, el jueves 25 de junio a las 4 p.m. También estará en las pantallas de la 28 edición de la Midbo en Bogotá, que se llevará a cabo entre el 28 de octubre y el 24 de noviembre 2026 y del Mes del Cine Documental en Rennes (Francia), en noviembre de 2026.

Un equipo de cuatro mujeres de Francia y Colombia acompañarán a las participantes en el proceso de creación y edición : Agnès Frémont (programadora y realizadora), Adélie Chéneau (técnica audiovisual), Natalia Gómez Carvajal (programadora y editora de cine) de la asociación francesa Comptoir du Doc y Carmen Viveros (investigadora y productora) de la Midbo y de Encuadradas.

Cine francés gratuito para el público

Durante la tercera semana se hará la proyección de tres largometrajes franceses realizados por mujeres que abordan conflictos políticos internacionales. El evento es gratuito para el público. A manera de un jurado, los participantes del taller escogerán una de las tres películas para proyectarla durante la 28ª edición de la Midbo, en noviembre.

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El miércoles 24 de junio a las 6:30 p.m. en la Alianza Francesa de Barranquilla, se proyectará El otro lado de todo, realizado por la cineasta serbia Mila Turaljić quien, a través del retrato de su madre militante, traza la historia de la revolución democrática en Serbia y de la caída del primer ministro Slobodan Milošević en el 2000.

Esta itinerancia de la Midbo continuará el jueves 25 de junio a las 4 p.m. en la Fábrica de la Cultura, con la película Las hermanas Pathan de Éléonore Boissinot, precedida por la premiere del cortometraje realizado por las jóvenes barranquilleras durante el taller.

Boissinot cuenta la historia de dos jóvenes que, tras haber escapado de los pogromos (masacres) anti-musulmanes y en India y de los grupos nacionalistas hindúes, viven bajo la protección de su padre y su abuela, perseguidas por el recuerdo de su pasado.

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Como cierre del evento, se proyectará la película Nuestros cuerpos son sus campos de batalla, en la Cinemateca del Caribe, a las 10 a.m. Este largometraje realizado por Isabelle Solas sigue a Claudia y Violeta, dos mujeres trans que luchan por los derechos de la comunidad trans en Argentina.

Ojos a la obra es patrocinado por el Instituto Francés, la Embajada Francesa y la alcaldía de la ciudad de Rennes (Francia). También cuenta con la alianza de la Alcaldía de Barranquilla, Caribe Crea, La Fábrica de la Cultura, la Alianza Francesa de Barranquilla y la Cinemateca del Caribe.

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