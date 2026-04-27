Una vez más y por 59 años consecutivos se abren los fuelles de los acordeones, desde este lunes 27 de abril hasta el sábado 2 de mayo, en el Festival de la Leyenda Vallenata que se celebra en Valledupar.

Lea Fallece en Buenos Aires el cineasta argentino Adolfo Aristarain a los 82 años

Por estos días, grandes talentos en el acordeón, la caja y la guacharaca, mostrarán la habilidad para digitar los mejores acordes, mientras que los jurados calificadores van observando sus destrezas.

Como es sabido, este año el FLV es en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro, quienes en 1979 crearon esta agrupación en Barranquilla, la cual desde sus inicios se convirtió en una de las más influyentes del vallenato, marcando una época dorada del género con éxitos que aún hoy siguen siendo referentes.

En una oportunidad, Israel Romero le dijo a este medio de comunicación que a Rafael Orozco siempre le gustó la elegancia de El Gran Combo de Puerto Rico, y otras agrupaciones de talla internacional, lo cual fue referencia para siempre tener esa visión para el Binomio de Oro.

Aquí Keke Minowa, la voz caribeña que le canta a sus raíces

Toda su trayectoria llevó a que la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata les rindiera un homenaje, con una agenda cargada de tradición, concursos y espectáculos musicales que se extienden durante varios, trayendo a la capital mundial del vallenato a miles de espectadores y amantes de este folclor.

La programación

Desde el lunes 27 de abril, a partir de las 8:00 a. m., el Centro Recreacional La Pedregosa se convierte en epicentro de las primeras rondas de acordeón infantil, juvenil y acordeonera menor, con aires de paseo y merengue, seguidos el martes por son y puya. Paralelamente, el Parque Los Algarrobillos alberga las competencias de acordeón aficionado y, posteriormente, las rondas de acordeonera mayor y piqueria mayor. El miércoles 29 continúan allí las segundas rondas de concursos en todas las categorías.

Por otro lado, la emblemática Plaza Alfonso López acoge uno de los concursos más esperados: el acordeón profesional. Las competencias inician el miércoles 29 de abril desde las 8:00 a.m., con la primera ronda (aires de paseo y merengue), continúan el jueves 30 con son y puya, y avanzan el viernes 1 de mayo con la segunda ronda en todos los aires. El sábado 2 de mayo se realizan las semifinales de acordeón profesional.

El martes 28 y miércoles 29 se realizan los desfiles de piloneras en sus distintas categorías, que saldrán desde el Hotel Sicarare en la carrera Novena. Ese miércoles en la noche se lleva a cabo la ceremonia de inauguración en el Parque de la Leyenda Vallenata, con una revista musical en la que participan Karen Lizarazo, Mono Zabaleta, Mario Cerchar, Chucho Ocampo y Osvaldo Ayala.

Además ‘Ausencia sentimental’: 40 años del himno que inmortalizó la nostalgia vallenata

El Coliseo de Ferias Pedro Castro Monsalvo, sede de la feria ganadera, también alberga el concurso de Canción Vallenata Inédita. Este inicia el jueves 30 de abril con su primera ronda, continúa el viernes 1 de mayo con la segunda ronda y el sábado 2 con las semifinales.

El jueves 30 de abril, en el Parque de la Leyenda Vallenata, se celebra la final del acordeón aficionado y un espectáculo musical con artistas como Silvestre Dangond, Danny Ocean, Peter Manjarrés, Iván Villazón y Aria Vega.

El viernes 1 de mayo continúan las finales con la piqueria mayor y acordeonera mayor, acompañadas de un espectáculo con Silvestre Dangond, Guayacán Orquesta y Jean Carlos Centeno. Ese mismo día se realiza la develación de la escultura en homenaje a los artistas homenajeados en el Ecoparque del río Guatapurí.

También La película que resaltará el valor de la imagen en el trabajo

El sábado 2 de mayo se desarrollan las finales de acordeón profesional y canción vallenata inédita en el Parque de la Leyenda Vallenata. La clausura contará con un espectáculo encabezado por J Balvin, El Binomio de Oro de América, Churo Díaz y Elder Dayán.