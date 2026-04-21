El director, guionista y productor argentino Luis Puenzo, ganador del primer Óscar en la historia del cine argentino, por la película ‘La historia oficial’ (1985), murió este martes a los 80 años, confirmó la Sociedad General de Autores de Argentina (Argentores).

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“Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años. Desde Argentores enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento”, señaló la entidad en un comunicado.

Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 19 de febrero de 1946, Puenzo debutó como director y guionista en 1973, con ‘Luces de mis zapatos’, una película infantil protagonizada por Norman Briski.

El reconocimiento internacional llegó con ‘La historia oficial’, que dirigió y coescribió junto a Aída Bortnik, que abordaba el robo de niños y niñas durante la última dictadura militar argentina y fue protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio.

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El filme obtuvo múltiples galardones y obtuvo el Óscar a la Mejor película extranjera en 1986, el primero en la historia del cine argentino.

Puenzo y Bortnik recibieron también la nominación al Óscar en la categoría de mejor guion original y la película fue premiada en el Festival de Cannes, ganó el Globo de Oro a Mejor película en lengua no inglesa y obtuvo el premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

Continuó su carrera de director y guionista con títulos como ‘Gringo viejo’ (1989), adaptación de la novela del escritor Carlos Fuentes, una producción internacional que contó con las actuaciones de Jane Fonda, Gregory Peck y Jimmy Smits, ambientada en los años de la revolución mexicana.

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Además, adaptó el guion y dirigió ‘La peste’ (1992), basada en la novela homónima de Albert Camus, encabezado por William Hurt, Robert Duvall y Raúl Juliá; y ‘La puta y la ballena’ (2004), largometraje rodado entre Argentina y España protagonizado por Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.

Puenzo fue muy activo en la política audiovisual argentina.

En 1994 participó de la redacción de la Ley de Cine, que dio un impulso a la producción de películas y fue miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, en 2004.

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La Secretaría de Cultura de la Nación expresó este martes su pesar por la muerte de Puenzo: “Lamentamos el fallecimiento de Luis Puenzo, director y guionista clave del cine argentino, cuya obra tuvo un impacto en la proyección internacional de nuestra cinematografía”.

Entre finales de 2019 y abril de 2022, durante el Gobierno del expresidente Alberto Fernández (2019-2023), se desempeñó como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCCA).