Faltando 41 días para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, en primera vuelta, en el departamento de Sucre fue instalado el Primer Comité Departamental de Seguimiento Electoral.

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El espacio, en el que las autoridades analizaron diversas situaciones con la finalidad de anticiparse a los riesgos, ajustar la logística y garantizar que la jornada transcurra sin contratiempos, se desarrolló en el auditorio Fortunato Chadid de la gobernación de Sucre y fue liderado por la Secretaría del Interior Departamental.

Además, asistieron los delegados de la Registraduría en Sucre, Roberto Moreno Ledesma y Samira Farak Mendoza, así como delegados de la Procuraduría Regional de Sucre y la Defensoría del Pueblo, Policía Nacional e Infantería de Marina.

La secretaria del Interior, Mileicy Barrios Chávez, informó que en este espacio fue analizada la pre-Divipol, que es una herramienta fundamental para la organización de los puestos de votación, y también los avances del Plan Democracia en materia de seguridad.

Además, fueron analizadas las garantías del suministro de energía eléctrica. Para ello la empresa Afinia se comprometió a evitar interrupciones que puedan afectar la transmisión de resultados o el funcionamiento de la infraestructura electoral.

Oswaldo Caycedo Assia, subsecretario (e) de seguridad, informó que el Comité funcionará como un centro de monitoreo permanente desde donde evaluarán los

riesgos, harán seguimiento al orden público y verificarán las condiciones equitativas para todos los actores del proceso electoral.

En Sucre hay 774.086 ciudadanos habilitados para votar en 2.383 mesas que estarán distribuidas en 419 puestos, de los cuales 78 son urbanos y 341 rurales.

En Sincelejo, la capital del departamento, el potencial electoral es de 225.725 ciudadanos que pueden ejercer su derecho al voto en 642 mesas que estarán distribuidas en 52 puestos.

La secretaria Mileicy Barrios Chávez sostuvo que “la apuesta es que, más allá de los desafíos logísticos, climáticos y de seguridad, la jornada electoral en Sucre transcurra como un ejercicio democrático confiable y en paz”.