Un juez de la República con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a Andrés Correa Flórez por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro extorsivo agravado.

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De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado de la Seccional Sucre, Correa Flórez participó como coautor en la retención en contra de su voluntad de tres trabajadores de una comercializadora de pescado para con ello presionar el pago de 15 millones de pesos por parte del propietario del establecimiento.

Ante la eventual negativa por parte de la víctima la habrían amenazado con asesinar a las personas que mantenían cautivas el 15 de noviembre del año 2023 en el municipio de San Antonio de Palmito y que cayeron en la trampa del denominado falso servicio.

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Relata el ente investigador-acusador que el procesado afirmaba hacer parte de un grupo armado ilegal para presionar el pago de las extorsiones y habría sido quien recibió el dinero producto del acto ilícito.

Búsquedas selectivas en bases de datos de entidades financieras, entrevistas y en sistemas de información, entre otras labores de policía judicial, permitieron recaudar los datos que fueron presentados en las audiencias preliminares y que permitieron poner tras las rejas al señalado extorsionista.