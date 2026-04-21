Con la finalidad de “abrir un espacio de revisión, diálogo y concertación frente a situaciones que generan tensión y alteración del orden público al interior de la Universidad de Sucre, y que son materia de profunda preocupación para el Gobierno departamental y la ciudadanía en general”, la gobernadora Lucy García Montes convocó a una sesión extraordinaria al Consejo Superior de esa alma máter.

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En calidad de presidenta de ese --que es el máximo estamento en el centro de formación profesional público de Sucre-- citó a sesión a partir de las 11:00 de la mañana de este martes 21 de abril.

La convocatoria se sustenta en los hechos registrados ayer lunes en el interior de la sede Puerta Roja de la Universidad de Sucre donde tanto docentes de planta como estudiantes organizados se declararon en asamblea permanente. Por parte del estudiantado hay malestar por los altos salarios, de hasta más de 90 millones de pesos, que devengan algunos catedráticos, al tiempo que estos rechazan que se hubiese filtrado información que “relaciona datos personales y falsos detalles salariales claramente alterados y distorsionados” y responsabilizan al rector Johnny Alberto Avendaño Estrada y a su gabinete de gobierno institucional de lo que les pueda ocurrir.

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La gobernadora a través de un comunicado a la opinión pública sostuvo que “la Universidad de Sucre es el alma máter de miles de sucreños, símbolo de orgullo regional, motor de transformación social y una de las mayores esperanzas de progreso para nuestras nuevas generaciones. Por eso, cualquier situación que afecte su estabilidad, su confianza institucional y la tranquilidad de su comunidad universitaria nos convoca a todos”, al tiempo que invita a los organismos de control para que, dentro de sus competencias y con total apego al debido proceso, avancen en las actuaciones necesarias que permitan esclarecer los hechos, garantizar la transparencia y brindar tranquilidad a la comunidad educativa y a toda la sociedad sucreña.

“Desde la gobernación estamos comprometidos a acompañar cada proceso con el respeto por la autonomía institucional, la responsabilidad y el compromiso que merece esta institución, que hoy necesita unidad, sensatez y grandeza”, puntualizó la mandataria.

La Contraloría le pode el ojo a Unisucre

A propósito de esa invitación, ya la Contraloría General del Departamento de Sucre informó que avanza en el trámite de una denuncia relacionada con hechos presuntamente ocurridos en la Universidad de Sucre y que fue radicada el 26 de marzo del año en curso y posteriormente analizada en el Comité de Denuncias del 8 de abril, “instancia en la cual se dispuso su admisión mediante Auto de Apertura N° 0158”.

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Habrá una actuación especial de fiscalización a la alma máter.