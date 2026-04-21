La Corte Suprema de Justicia ordenó este lunes 20 de abril la captura de Enio José Peñata Herrera y Ángel David Sánchez Tordecilla por ser responsables de la muerte violenta de la universitaria Nataly Salas Ruiz.

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El hecho de sangre que cobró la vida de la joven de escasos 19 años ocurrió en diciembre del año 2016 en la ciudad de Montería.

Archivo EL HERALDO Enio José Peñata Herrera y a Ángel David Sánchez Tordecilla, implicados en el caso.

Con esta nueva decisión, que se produce en Sala de Casación, la Corte Suprema de Justicia revoca el fallo que había absuelto a los antes mencionados, y en cambio los condenó, al mototaxista Enio José Peñata Herrera, de San Pelayo, y a Ángel David Sánchez Tordecilla, de Monterúa, a una pena de más de 20 años de prisión por feminicidio y acceso carnal violento agravado.

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Nataly Salas Ruiz era estudiante de primer semestre de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Córdoba y residía en el barrio Cielo. Había desaparecido el 3 de diciembre de 2016 y cuatro días después la hallaron sin vida.

A los responsables los capturaron en el 2017 y en 2024 quedaron en libertad.

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