Dos hombres quienes laboraban para una finca entre Valledupar y Bosconia, perdieron la vida al ser arrollados, a la altura del corregimiento de Mariangola, la noche del pasado domingo.

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De acuerdo con familiares, las víctimas se movilizaban, al parecer, en estado de embriaguez, en una motocicleta. Al llegar a la finca El Diluvio se percataron que habían perdido la llave del portón se les había extraviado por lo que decidieron regresarse a pie a la carretera para encontrarlas.

En las maniobras del rescate de dicho elemento, en medio de la oscuridad de la noche, fueron arrollados por un vehículo particular, cuyo conductor habría intentarlos ayudar, pero ya no tenían signos vitales.

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Los occisos fueron identificados como José Gregorio Acosta, de 49 años, y José Gregorio Hernández Toro, de 59 años, quienes residían en el municipio de Bosconia.

“Salieron en la moto para la finca y cuando llegaron se dieron cuenta que al compañero se le perdió la llave del portón, dejaron la moto y se regresaron a la carretera a pie a buscar la llave y los atropellan a los dos, el señor que los atropelló no se fue, quedó con las autoridades de Bosconia”, explicó una familiar de un occiso.

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Por parte de las autoridades se estableció que los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal de Valledupar, para posteriormente ser entregados a sus familiares.