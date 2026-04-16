La Secretaría de Salud de Valledupar inició labores de inspección, vigilancia y control sanitario en establecimientos de vivienda transitoria como hoteles, moteles y hostales de la ciudad, previo al Festival Vallenato que inicia el próximo 29 de abril y que espera gran afluencia de visitantes.

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Según la sectorial, estas acciones tienen como propósito verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas y asegurar entornos adecuados que protejan la salud pública en una de las temporadas de mayor afluencia en la capital del Cesar.

Sobre estas labores institucionales, el funcionario de la Secretaría Local de Salud, Santiago Mejía Dangond, manifestó: “Durante todo el año realizamos estas inspecciones, sin embargo, en el marco de estas festividades intensificamos la vigilancia por la llegada de visitantes y por la seguridad de todos los vallenatos. Este proceso cuenta con el acompañamiento de la Policía Nacional, Migración Colombia y la Secretaría de Convivencia y Seguridad”.

Destacaron que durante el Festival Vallenato, el equipo de inspección, vigilancia y control continuará desarrollando estos operativos, articulados con acciones educativas dirigidas al comercio, promoviendo la prevención y protección de la salud de los ciudadanos.