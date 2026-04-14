El Festival Pedazo de Acordeón de El Paso, Cesar, tendrá 160 participantes en las diferentes categorías de concursos en esta versión 37 de este certamen folclórico. Entre los concursantes están 86 en canción inédita, 54 en acordeón en distintas cualidades, y 20 participantes en piqueria mayor.

Este evento se desarrollará del 23 al 26 abril, al ritmo de la caja, guachara y acordeón y como una antesala al Festival de la Leyenda Vallenata, que inicia desde el 29 de este mismo mes.

En esta ocasión además de ser un escenario los exponentes del vallenato e interpretación del acordeón, también se le rinde homenaje al Tomás Alfonso ‘Poncho’ Zuleta Díaz, quien se caracteriza por mantener el vallenato raizal y autóctono.

Cortesía Festival Pedazo de Acordeón

Para este festival la fundación organizadora y la Alcaldía Municipal de El Paso han designado $90.000.000 millones, que serán distribuidos entre los ganadores de las seis categorías musicales a competir.

LA PROGRAMACIÓN

El jueves 23 de abril se realizará el conversatorio “Música tocada en acordeón” en la Escuela Santa Rosa de Lima. A las 10:00 a.m., primera ronda eliminatoria del concurso de Canciones Inéditas en la tarima José Antonio Serna. A la 1:00 p.m., comienzan las competencias de acordeoneros infantiles y juveniles en el Estadero Tazmania, seguidas del desfile de apertura a las 4:00 p.m. El acto inaugural es a las 7:00 p.m., en la Plaza Alejandro Durán Díaz.

Cortesía Festival Pedazo de Acordeón

El viernes 24 de abril, las actividades comienzan a las 8:00 a.m. con la segunda ronda eliminatoria de Canciones Inéditas. A la 1:00 p.m. se desarrollará la segunda ronda de acordeoneros aficionados. En la tarde y noche se realizarán las finales de acordeoneros infantiles y juveniles, además de la segunda ronda de Piqueria Mayor.

El sábado 25 de abril continúan las competencias con la segunda ronda de acordeoneros profesionales y la final de Piqueria.

Finalmente, el domingo 26 de abril estará dedicado a las grandes finales. Desde las 10:00 a.m. se definirán los ganadores en canciones inéditas, acordeoneros aficionados y acordeoneros profesionales.