El icónico e inolvidable Diomedes Díaz, cumpliría 69 años, de edad, este 26 de mayo. El Cacique de La Junta, como era llamado este gran cantante y compositor de la música vallenata, nació en Carrizal, una vereda del corregimiento de La Junta, La Guajira, en 1957.

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Este y como todos los años sus familiares y la fanaticada que lo acompañó hasta su última morada, y que aún siguen su música, se hicieron presente en la tumba ubicada en el cementerio Jardines Ecce Homo, de Valledupar, donde al ritmo de mariachis le cantaron algunas de sus tantas canciones que dejó inmortalizadas.

La tumba estuvo adornada con flores de color amarillo, blanco y morado, mientras que sus seguidores buscaban un espacio para acercarse, cantarle y tomarse una fotografía. Al mismo tiempo que un sacerdote ofició una misa.

Uno de los infaltables en este día fue Joaquín ‘Joaco’ Guillen, quien por varios años fungió como manager de Diomedes Díaz, y luego continuó siendo su amigo personal. En una entrevista dada a los medios de comunicación dijo que lo que más recuerda del extinto cantante es la humildad que albergaba en su corazón.

“Él siempre estaba dispuesto a ayudar a la gente, al que estaba pidiendo en los semáforos, a la que vendía el jugo y la arepa, a todo el que veía necesitado porque no quería que pasaran lo que pasó él. También recuerdo que tenía un dicho para todo como: ‘No es que el zorro sea malo sino que la gallina se van lejos’. Quiso decir no es que el hombre sea malo sino que las mujeres lo buscan a uno”, dijo ‘Joaco’ Guillen, entre risas.

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En esta ocasión los tantos hijos, un total de 17, que tuvo Diomedes Díaz no estuvieron presentes en la tumba debido a los compromisos musicales y personales de cada uno.

No obstante, en presentación de la familia Díaz Maestre, hizo presencia Elver Díaz, hermano y también cantante del ‘Cacique de La Junta’, quien igualmente interpretó canciones y además anunció que hay dos composiciones inéditas que serán presentadas al público.

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Finalmente en este 26 de mayo en la iglesia Natividad de María se oficiará una misa por el descanso eterno de Diomedes Díaz, a las 6:00 de la tarde.