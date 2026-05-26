Las redes sociales se llenaron de búsquedas relacionadas con un supuesto video íntimo de Katy Cardona, conocida como ‘La Blanquita’, y el creador de contenido español Naim Darrechi.

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La tendencia se vio en plataformas como X, TikTok, Instagram y Google tras la difusión de publicaciones que prometían acceso a un supuesto contenido filtrado entre ambos creadores digitales.

El interés surgió luego de que la pareja se hiciera viral por su relación sentimental, iniciada tras coincidir en el reality digital La Mansión VIP. Desde entonces, ambos han compartido contenido juntos constantemente, lo que ha despertado aún más la curiosidad de sus seguidores.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna evidencia que confirme la existencia de un video íntimo filtrado entre Katy Cardona y Naim Darrechi. Muchas de las publicaciones virales utilizan imágenes alteradas, miniaturas engañosas o enlaces externos para atraer clics y generar tráfico en redes sociales.

Este tipo de estrategias, conocidas como clickbait, suelen aprovechar temas en tendencia relacionados con figuras públicas para dirigir usuarios hacia páginas desconocidas o potencialmente riesgosas.

Además, especialistas recuerdan que compartir o difundir contenido íntimo sin consentimiento puede representar una vulneración a la privacidad y tener consecuencias legales.

Por ello, recomiendan verificar siempre la información y evitar interactuar con enlaces sospechosos difundidos en redes sociales.