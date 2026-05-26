Hoy es 26 de mayo, una fecha que los amantes del vallenato asocian directamente con el natalicio de Diomedes Díaz, y queda casi que eclipsado otro hecho relevante y que este año toma mucha fuerza. Se trata de otro natalicio, y no de uno cualquiera, el del maestro Rafael Calixto Escalona Martínez, considerado uno de los mejores compositores de la música de acordeón.

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Su talento como compositor lo dejó plasmado en verdaderos clásicos como El testamento, La casa en el aire, Jaime Molina, Honda herida y La Maye, solo por mencionar cinco de sus obras más sentidas, las cuales han sido memorizadas y coreadas por todo un país.

Sus canciones fueron grabadas por destacados artistas como Guillermo Buitrago, Bovea y sus Vallenatos, Diomedes Díaz, El Binomio de Oro, Jorge Oñate, Los Hermanos Zuleta, Iván Villazón y Carlos Vives, este último protagonizó en 1991 la serie televisiva Escalona, basada en la vida y obra musical del maestro, lo que impulsó la fama de ambas figuras no solo en Colombia, sino a nivel internacional.

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Hijo de Clemente Escalona Labarcés, compositor de paseos vallenatos nacido en Ciénaga, Magdalena, coronel de La Guerra de los Mil Días, Rafael Calixto fue el séptimo de nueve hermanos.

Escalona nació el 26 de mayo de 1926 y pasó su infancia en la población de Patillal, entonces parte del Magdalena Grande. Allí empezó a escuchar las historias de los amigos de su padre, veteranos de la guerra de los Mil Días, entre la cotidianidad y eventos fantásticos pueblerinos, y las historias de los juglares vallenatos como “Francisco el Hombre”, las cuales lo isnpiraron.

Le dio vida al Festival Vallenato

Su figura no se puede definir solo por la calidad de su lírica, su vida fue un crisol de talentos y pasiones que lo convirtieron en una figura icónica de la cultura colombiana. Escalona fue cofundador del Festival de la Leyenda Vallenata, junto a la gestora cultural Consuelo Araujonoguera, y el político liberal Alfonso López Michelsen. Ya son 59 ediciones las que ha cumplido este certamen cultural y en cada edición se evidencia el crecimiento del público y la calidad de los concursantes, gracias a ese legado que dejó sembrado Escalona, aunque paradójicamente en el Concurso de la Canción inédita, que era su especialidad, el nivel ha decaído.

Debido a su amistad con López, Escalona incursionó en el mundo político en 1974 al ser nombrado cónsul de Colombia en Colón, Panamá, una vez López llegó a la presidencia de Colombia.

Los recuerdos de su hija Taryn

Taryn Escalona Gil, hija del compositor con Rosa Gil, es la presidenta de la Fundación Rafael Calixto Escalona Mártinez, y le compartió a AL DÍA los recuerdos que más atesora de su padre.

“La herencia más preciada es el amor entrañable por los amigos. Mi papá amó a sus amigos de una manera única, como nadie. No solo los quiso, los acompañó en momentos de alegrías y tristezas, y hasta les cantó; los convirtió en personajes de sus cantos. Escalona tuvo a su compadre Andrés Becerra uno de sus consentidos, a Poncho Murgas, a Poncho Cotes, pedazo de su alma. Tuvo a su Jaime Molina a quien inmortalizó en su elegía. Así mismo nos dejó muchas enseñanzas de vida. Mi papá fue un filósofo, un cronista de la cotidianidad, todo un señor maestro”.

Cortes Taryn Escalona junto a su padre.

Y si bien todos conocieron a Escalona como figura pública, ella lo tuvo en el seno del hogar, donde se mostraba muy tierno y consentidor. “Era bueno para pechichar, decirnos cositas bonitas, regalarnos fantasías y cuentos de hadas. Imagínate a mi hermana Ada Luz le regaló una casa en el aire para que nadie la molestara, a Ocha María le construyó un manantial para que se bañara todos los días, y a mí me dijo: No te voy a hacer canción, solo te voy a poner alas, para que te eleves todo lo alto que te permitan tus ansias, porque tú eres mi Colibrina”.

Taryn cuenta que del repertorio de su padre, su canción favorita es Jaime Molina, por su carga emotiva y “porque a través de esa canción conocemos la verdadera esencia de mi padre, que es el cariño por su gente”.

Honores al maestro

Para conmemorar este centenario, la Fundación Rafael Calixto Escalona Martínez, la Alcaldía de Valledupar y la Fundación Festival Vallenato, han programado el ‘Conversatorio Escalona Inmortal: La grandeza de Escalona’.

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El evento se llevará a cabo este martes a las 5:30 p. m. en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez. Este evento, hace parte de la serie de homenajes programados en la capital del Cesar y toda la región Caribe, durante todo el ‘Año Escalona’, proclamado por el Mincultura. “Igualmente tenemos muchos otros eventos, en Patillal su terruño, el sur de La Guajira, que era la antigua Provincia de Padilla, donde tanto parrandeó Escalona y la tierra que tanto le cantó. Dentro de las actividades tenemos exposiciones fotográficas, obras de teatros y cerraremos el ‘Año Escalona’ con un gran espectáculo musical en La Plaza Alfonso López”, reveló .