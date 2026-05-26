Con una alborada musical en el Parque La Provincia, frente a la moneda que rinde homenaje al Maestro Rafael Escalona, se dio inicio al gran homenaje por el centenario de su natalicio. La jornada comenzó con canciones que recuerdan las vivencias vallenatas y que consagraron a Escalona como el más grande compositor de este género.

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El guitarrista Leo Salcedo y las voces de Jimmy Murgas y María Mora ofrecieron una emotiva serenata al Maestro, en un acto cargado de memoria y sentimiento. Este evento musical, que marca el inicio de las celebraciones, fue impulsado por los hijos de Rafael Escalona, Taryn y Rafa, quienes dirigen la Fundación Rafael Calixto Escalona Martínez. Desde la partida de su padre, ellos han asumido la responsabilidad de mantener viva su herencia musical y su recuerdo en el corazón de los colombianos.

La alborada no solo abrió oficialmente el Año Escalona, sino que reafirmó el compromiso de Valledupar y del Cesar con la preservación de la obra y el legado de quien es recordado como “El Más Grande de Todos”.

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Como parte de esta conmemoración, este martes 26 de mayo a las 6:00 p.m. en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, se llevará a cabo el Conversatorio “La Grandeza de Escalona”, un espacio donde se contará con la participación de destacadas figuras de la vida nacional, quienes compartirán su visión sobre la trayectoria y el impacto del Maestro en la cultura vallenata y en la identidad de Colombia.