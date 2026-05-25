En el calendario 2026 quedó establecido que el Día del Padre se celebraría el próximo 21 de junio, sin embargo, gremios como la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) han pedido que dicha fecha se adelante.

“Bajo el concepto “El Día del Padre rueda el 14”, la iniciativa busca convertir el fin de semana con puente festivo del 14 de junio en el momento ideal para homenajear a los padres colombianos, aprovechando además el ambiente futbolero que acompaña al país durante este mes”, pidió la asociación a las familias colombianas.

La propuesta surge por la coincidencia de este día con la eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales que están pactadas también para este día, según el calendario electoral reglamentado por la Registraduría Nacional en 2025.

En este contexto, comerciantes, restaurantes, centros comerciales, marcas y diferentes sectores económicos adelantarán promociones, experiencias y actividades especiales para la fecha que pueden verse limitadas por el evento electoral.

“Esta iniciativa no busca modificar oficialmente la fecha del Día del Padre, sino promover una celebración anticipada que permita vivir esta fecha con más tiempo, mayor organización y mejores experiencias para las familias, aprovechando también el puente festivo”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Con esta propuesta, el comercio colombiano espera dinamizar la temporada de mitad de año y promover el domingo 14 de junio como “el gran fin de semana para celebrar a papá en familia, con buen fútbol, encuentros memorables y experiencias compartidas”.

Y es que lo que está detrás de esta celebración es una economía en movimiento, de acuerdo con cifras de Fenalo, durante el fin de semana del 14 y 15 de junio de 2025 se registraron más de 4,7 millones de transacciones electrónicas, lo que representó un crecimiento del 6,38 % frente a 2024, con una facturación total que superó los $641 mil millones de pesos.

El sábado se consolidó como el día pico, concentrando más de $370 mil millones en ventas, mientras que la franja entre las 12:00 m. y 3:00 p. m. fue la más activa del fin de semana, “confirmando el almuerzo familiar como el principal ritual de consumo de la fecha”.

El Día del Padre del 2025 incluso superó en facturación al Día de la Madre del mismo año, que alcanzó los $617 mil millones. Sin embargo, ambos eventos muestran dinámicas distintas: el Día del Padre tuvo un fuerte componente presencial, con cerca del 80 % de la facturación en puntos físicos, mientras que el Día de la Madre impulsó más el comercio electrónico, con un aumento del 31 % en ventas digitales.